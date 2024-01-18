Высокоточные гибриды. Что известно о бомбах AASM Hammer, которые передаст Франция

Что известно о французских AASM Hammer - в материале РБК-Украина ниже.

При подготовке материала использовались источники: сайт компании Safran, Defence Express, Le Figaro, L`Express, France Inter и Wikipedia.

Кто производитель и главные характеристики

Производителем бомб A2SM (AASM Hammer) яляется крупная промышленно-технологическая группа Safran. Компания занимается разработкой и производством авиационных двигателей, вертолетов и ракет, авиационного оборудования.

AASM Hammer - это управляемая авиационная бомба класса "воздух-земля". Основой являются бомбы Mk 82 (вес - 250 кг), BLU 109 или Mk 8 (1 тонна).

Как отмечают в СМИ, фактически AASM Hammer - это высокоточный гибрид, оснащенный комплектом, позволяющим увеличивать дальность использования и точность.

Комплект состоит из двух частей: хвостовой Range Extension Kit (REK), который может оснащаться реактивным двигателем, и носовой части. Она имеет три варианта наведения - только спутниковый или с добавлением тепловизионной или полуактивной лазерной системы самонаведения.

Задекларированная дальность полета AASM Hammer - около 70 км, но она также зависит от высоты полета. Отмечается, что при сбрасывании с малой высоты - дальность колеблется от 20 до 100 км.

Какие самолеты могут сбрасывать бомбы

Носителем AASM Hammer является французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale. Известно также, что используют F-16, Mirage 2000 и Mirage F1, на которые дополнительно устанавливают систему Hasas (Hammer Stand Alone System).

Фото: AASM Hammer на Rafale (safran-group.com)

Индия, например, интегрировала эти бомбы в легкий многоцелевой истребитель Tejas. Страна закупила французские бомбы в 2020 году.

Что касается Украины, то министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявлял, что авиабомбы смогут запускать с имеющихся на вооружении ВСУ советских самолетов, в том числе МиГ и Су.

Сколько бомб получит Украина

Как заявил глава Минобороны Франции, Париж будет предоставлять Украине около 50 авиабомб AASM Hammer ежемесячно. Поставки начнутся в январе 2024 года и продлятся не менее чем до конца года.

То есть украинские военные получат не менее 600 французских управляемых авиационных бомб.