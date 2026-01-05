Зеленський "перезавантажує" владу, а США захопили Мадуро: новини за вихідні

Президент України Володимир Зеленський анонсував "велике перезавантаження" влади. США провели успішну операцію із захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро, а Москва два дні поспіль під атакою дронів.

Докладніше про те, що сталося на вихідних - у матеріалі РБК-Україна .

Перезавантаження влади в Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що не планує зупинятися на змінах у Кабміні та обласних військових адміністраціях.

За його словами, стартує "велике перезавантаження", яке торкнеться всієї системи. Зокрема, зараз на черзі оборонний сектор, ДБР і Збройні сили України.

Крім цього, Зеленський повідомив, що першого заступника глави МЗС України Сергія Кислицю буде призначено першим заступником керівника офісу президента.

У неділю президент підписав указ, яким призначив Валерія Вавринюка тимчасовим головою Державної прикордонної служби України. Своєю чергою звільнений з цієї посади Сергій Дейнеко став радником міністра внутрішніх справ.

Зустріч "коаліції рішучих* у Києві

У суботу, 3 січня, до Києва прибули радники з нацбезпеки 15 країн Європи і НАТО. Цього дня Україна разом із європейськими партнерами розпочала спільну роботу щодо гарантій безпеки та підходів до мирного плану.

За результатами роботи з європейськими партнерами начальник генштабу ЗСУ Андрій Гнатов повідомив, що Україна та США узгодили важливий військовий документ із чотирьох розділів.

Крім того, радник керівника ОП Олександр Бевз розповів деталі майбутньої системи гарантій безпеки та наголосив, що документ буде підписаний Україною, США та європейськими партнерами.

Нова зустріч із Трампом

Під час спілкування з журналістами Володимир Зеленський анонсував, що матиме нову зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

За словами українського лідера, переговори будуть наприкінці січня, а ключова тема - мирний план.

США захопили Мадуро

У суботу, 3 січня, США завдали Сирії ударів по Венесуельській столиці місту Каракас.

Пізніше Дональд Трамп підтвердив, що Америка успішно провела масштабну операцію. У себе в соцмережах він написав, що президент Венесуели Ніколас Мадуро разом зі своєю дружиною був схоплений і вивезений із країни.

Того самого дня Трамп виступив із заявами з приводу проведеної операції. Він анонсував, що США керуватимуть Венесуелою до передачі влади. ЗМІ пишуть, що "управління" очолить держсекретар США Марко Рубіо.

Також відомо, що Ніколас Мадуро має постати перед судом у США вже сьогодні, 5 січня.

Москва два дні поспіль під атакою дронів

У суботу невідомі дрони вкотре летіли на Москву. З цієї причини в аеропорту "Внуково" було затримано приблизно 50 рейсів.

Наступного дня ситуація повторилася. Через фіксацію безпілотників три столичні аеропорти закрили, а ЗМІ писали про затримку приблизно 200 рейсів.

Україна вдарила санкціями по ВПК і промисловості Росії

Володимир Зеленський у неділю підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо застосування санкцій проти 95 фізичних і 70 юридичних осіб. Більшість із них - є громадянами та резидентами РФ.