Рубіо виконуватиме ключову роль в керуванні Венесуелою, - Bloomberg

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як зазначає видання, через кілька годин після того, як американський президент Дональд Трамп заявив про плани США керувати Венесуелою після захоплення президента Ніколаса Мадуро, над країною нависла невизначеність щодо того, що це означає і хто буде головним.

Плутанини додало те, що Білий дім навів мало подробиць про те, що означатиме управління нафтовидобувною країною з населенням близько 30 мільйонів людей.

Посадовець США заявив, що державний секретар Марко Рубіо, який протягом усієї своєї кар'єри критикував Мадуро та його попередника Уго Чавеса, візьме на себе провідну роль в керуванні Венесуелою.

Bloomberg зазначає, що наразі немає чітко визначеного плану щодо розміщення американських військ чи адміністрації у Венесуелі. Але Трамп дав зрозуміти, що він приділяє пильну увагу нафтовій галузі країни.

"По суті, Трамп намагається контролювати віцепрезидента Венесуели (Делсі Родрігес, - ред.) та людей навколо неї за допомогою батога та пряника, щоб досягти бажаних результатів для США. Побачимо, чи спрацює це", - сказав Метью Креніг, віцепрезидент і старший директор Центру стратегії та безпеки імені Скоукрофта Атлантичної ради.

Трамп, схоже, підтвердив цей підхід своїми коментарями для New York Post, коли сказав, що американські війська на місцях не будуть потрібні, якщо Родрігес "робитиме те, що ми хочемо".