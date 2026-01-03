ua en ru
Трамп підтвердив "успішну операцію" проти Венесуели: Мадуро затримали і вивезли з країни

Субота 03 січня 2026 11:39
UA EN RU
Трамп підтвердив "успішну операцію" проти Венесуели: Мадуро затримали і вивезли з країни Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

США успішно провели масштабну операцію проти Венесуели. Президент Ніколас Мадуро разом зі своєю дружиною був схоплений і вивезений з країни.

Як передає РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

"Сполучені Штати Америки успішно провели масштабну операцію проти Венесуели та її лідера, президента Ніколаса Мадуро, який разом зі своєю дружиною був захоплений і вивезений з країни", - повідомив Трамп.

За його словами, операцію провели спільно з правоохоронними органами США. Деталі будуть оприлюднені пізніше.

Він також додав, що сьогодні об 11:00 за американським часом (17:00 по Києву) в Мар-а-Лаго проведе пресконференцію щодо операції у Венесуелі.

Трамп підтвердив &quot;успішну операцію&quot; проти Венесуели: Мадуро затримали і вивезли з країни

Скриншот з Truth Social

За інформацією CBS News, Мадуро був захоплений Delta Force - елітним підрозділом спеціального призначення збройних сил США.

Операція США проти Венесуели

Нагадаємо, сьогодні, 3 січня, Сполучені Штати Америки завдали серії ударів по столиці Венесуели - Каракасі. У місті лунали вибухи. Президент Ніколас Мадуро запровадив воєнний стан у Венесуелі.

За даними місцевих ЗМІ, США завдали удару по будівлі парламенту Венесуели, будинку міністра оборони країни Владіміра Падріно Лопеса. Також удари могли бути завдані по південних районах Каракаса, зокрема по Форт-Тіуна та авіабазі імені генералісимуса Франсіско де Міранди;

У столиці Венесуели атак могли зазнати щонайменше десять об’єктів.

Також місцеві пишуть про удар по військово-морській базі Ла-Гуайра в штаті Варгас, де розташована морська академія. Зафіксовано удари порту Каракаса та острову Маргарита в Карибському морі, де зосереджена значна кількість військової інфраструктури.

Детальніше про операцію США проти Венесуели - у матеріалі РБК-Україна.

