Трамп підтвердив "успішну операцію" проти Венесуели: Мадуро затримали і вивезли з країни

США успішно провели масштабну операцію проти Венесуели. Президент Ніколас Мадуро разом зі своєю дружиною був схоплений і вивезений з країни.

Як передає РБК-Україна , про це президент США Дональд Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social .

"Сполучені Штати Америки успішно провели масштабну операцію проти Венесуели та її лідера, президента Ніколаса Мадуро, який разом зі своєю дружиною був захоплений і вивезений з країни", - повідомив Трамп.

За його словами, операцію провели спільно з правоохоронними органами США. Деталі будуть оприлюднені пізніше.

Він також додав, що сьогодні об 11:00 за американським часом (17:00 по Києву) в Мар-а-Лаго проведе пресконференцію щодо операції у Венесуелі.

Скриншот з Truth Social

За інформацією CBS News, Мадуро був захоплений Delta Force - елітним підрозділом спеціального призначення збройних сил США.