Головна » Новини » Війна в Україні

Україна вдарила санкціями по російському ВПК та промисловості

Україна, Неділя 04 січня 2026 11:21
Україна вдарила санкціями по російському ВПК та промисловості Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо застосування санкцій проти 95 фізичних та 70 юридичних осіб. Більшість із яких є громадянами та резидентами РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

Як зазначається, під санкції потрапили особи та компанії, пов’язані з обслуговуванням державного оборонного замовлення РФ і діяльністю її оборонно-промислового комплексу. Зокрема, мова про підприємства та їх керівників, які виробляють і постачають продукцію для російського ВПК та силових структур у сферах зв’язку, радіоелектронної боротьби й мікроелектроніки.

Окрім цього, обмеження запроваджено проти промислових підприємств хімічної, видобувної, металургійної галузей, а також паливно-енергетичного комплексу Росії.

"Запроваджені обмеження мають ускладнити обслуговування російського ВПК та обмежити його спроможності у виробництві озброєння й військової техніки, що використовуються у війні проти України", - сказано в указі.

В Офісі президента наголосили, що Україна й надалі працюватиме з міжнародними партнерами над синхронізацією санкційних рішень у відповідних юрисдикціях. Частина запроваджених обмежень може бути врахована під час формування 20-го пакета санкцій Європейського Союзу, підготовка якого наразі триває.

Останні санкції України проти РФ

Нагадаємо, у грудні Україна запровадила санкції проти майже 700 танкерів так званого російського "тіньового флоту", який використовується для транспортування підсанкційної нафти в обхід міжнародних обмежень.

Крім того, у вересні Київ увів нові персональні обмеження щодо осіб і компаній, причетних до підтримки військово-промислового комплексу РФ, її тіньового флоту та енергетичної галузі.

Також Україна повністю узгодила цьогорічні санкційні кроки з Канадою: під обмеження потрапили 139 фізичних і юридичних осіб, залучених до забезпечення російської воєнної машини, серед яких є й родичі Володимира Путіна.

Водночас наприкінці грудня президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку одразу кількох нових пакетів санкцій проти громадян РФ та їхніх партнерів за підтримку війни проти України.

