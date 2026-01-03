США будуть керувати Венесуелою до передачі влади, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Америка буде керувати Венесуелою, в якій сьогодні пройшла військова операція. Це буде тривати до передачі влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа під час прес-конференції.

За словами президента США, сьогоднішня операція - це атака, якої люди не бачили з часів Другої світової війни, атака "на сильно укріплений військовий форт у центрі Каракаса, з метою притягнути до відповідальності злочинця Мадуро".

"Ми будемо керувати країною (Венесуелою), поки ми не зможемо зробити безпечну, правильну і правову передачу влади. Ми не хочемо бути втягнуті в те, щоб в ситуацію втрутився хтось ще. Ми будемо керувати країною", - заявив Трамп.

Він додав, що США готові провести другу, значно більшу хвилю атаки, "якщо знадобиться".

"Ми готувалися до другої хвилі, ми думали, що вона буде потрібною, але напевно, вжі ні, бо перша хвиля атаки була дуже успішною", - сказав він.

Трамп заявив, що "Мадуро зіткнеться з усією міццю американського правосуддя на американській землі". Зазначимо, що Сполучені Штати Америки вже висунули обвинувачення президенту Венесуели Ніколасу Мадуро та його дружині Сілії Флорес у Південному окрузі Нью-Йорка.

Крім того, сьогодні під час прес-конференції Трамп звинуватив Венесуелу в тому, що країна раніше "вкрала" американську інфраструктуру з видобутку нафти.

"Ця операція має бути попередженням всім, хто загрожує американським інтересам та американським життям", - заявив він, натякнувши, що всі політичні та військові діячі у Венесуелі можуть також понести відповідальність.

Операція США проти Венесуели

Сьогодні США завдали серії ударів по венесуельській столиці місту Каракас. Під удар потрапили будинки парламенту Венесуели, а також будинок міністра оборони країни Володимира Падріно Лопеса.

Крім цього, були повідомлення про атаки на військовий комплекс, військово-морську базу, аеродром і не лише. Загалом у столиці, попередньо, могли бути вражені щонайменше десять об'єктів.

Незабаром президент США Дональд Трамп підтвердив у себе в соцмережах масштабну операцію проти Венесуели, заявивши про її успішне завершення. У своєму посту він повідомив, що президента Венесуели Ніколаса Мадуро разом із дружиною було затримано і вивезено з країни.