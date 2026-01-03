ua en ru
Кислиця стане першим заступником голови ОП

Київ, Субота 03 січня 2026 19:38
UA EN RU
Кислиця стане першим заступником голови ОП Фото: Сергій Кислиця, перший заступник голови МЗС України (Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця буде призначений першим заступником керівника Офісу президента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента в Telegram.

Сьогодні Зеленський обговорив з Кислицею деталі дипломатичної роботи та можливості посилення цього напряму в Офісі президента, а "саме забезпечення комунікації з партнерами на найвищому рівні, розвиток двосторонньої роботи й синхронізацію із системою МЗС".

"Сергій буде призначений першим заступником керівника Офісу президента. Звісно, він продовжить роботу і в переговорному процесі", - повідомив Зеленський.

Новим головою ОП став Буданов

Вчора вийшов указ, що новим головою ОП став Кирило Буданов, який раніше був головою Головного управління розвідки. Раніше Зеленський повідомив, що сам запропонував йому цю посаду.

"Доручив новому керівнику Офісу президента у взаємодії із секретарем РНБО України та іншими необхідними керівниками й інституціями оновити і представити на затвердження стратегічні основи оборони та розвитку нашої держави й подальші кроки", - написав президент на своїх сторінках в соцмережах.

Зазначимо, до цього Офіс президента протягом тривалого часу очолював Андрій Єрмак.

Втім, 28 листопада 2025 року Єрмак написав заяву про відставку на тлі інформації про обшуки у нього, які проводили НАБУ. За даними джерел РБК-Україна, в межах операції "Мідас" з викриття корупції в "Енергоатомі".

Володимир Зеленський Офіс президента Кирило Буданов
