Дейнеко після звільнення з ДПСУ отримав нову посаду: що відомо
Сергія Дейнеко призначено радником міністра внутрішніх справ України. Він також продовжить військову службу та після нетривалої реабілітації очолить бойовий підрозділ Державної прикордонної служби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову МВС Ігоря Клименка.
За його словами, з урахуванням рекомендацій лікарів генерал потребує короткого періоду відновлення після багаторічної служби.
"Ціную як управлінський досвід генерала Дейнеко, здобутий за більш як 6 років на посаді голови Держприкордонслужби, так і його бойові здобутки. На посаді радника очікую від нього експертної підтримки, порад на основі бойового досвіду та участі в напрацюванні рішень у сфері безпеки державного кордону", - пише Клименко.
Після завершення реабілітації Сергій Дейнеко буде призначений командиром бойового підрозділу ДПСУ. У МВС підкреслили, що його поради з передової матимуть ще більшу практичну цінність і відповідатимуть реаліям війни.
Сергій Дейнеко
Сергій Дейнеко народився 5 квітня 1975 року.
Він здобув профільну військову освіту: є випускником Академії прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького, навчався в Об’єднаному інституті військової розвідки Національного університету оборони України, а також закінчив Ужгородський національний університет.
На початку війни на сході України у 2014 році очолював Луганський прикордонний загін і безпосередньо брав участь у виконанні бойових завдань.
Згодом працював на керівних посадах у центральному апараті ДПСУ, зокрема був заступником директора Оперативного департаменту.
У червні 2019 року Сергія Дейнека призначили головою Державної прикордонної служби України.
У 2024 році він отримав військове звання генерал-лейтенанта.
Нагадаємо, 2 січня стало відомо, що в Україні планують змінити підходи в роботі Державної прикордонної служби. Замість Сергія Дейнека буде призначено нового голову ДПСУ.