Зеленський анонсував нову зустріч з Трампом

Київ, Субота 03 січня 2026 20:37
UA EN RU
Зеленський анонсував нову зустріч з Трампом Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)
Автор: Анастасія Рокитна, Олена Чернякова

Президент України Володимир Зеленський анонсував нову зустріч з амриканським лідером Дональдом Трампом наприкинці січня для обговорення мирного плану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента під час брифінгу після переговорів з радниками з нацбезпеки країн-партнерів.

За його словами, завтра виїжджають до Європи представники генеральних штабів, начальники генеральних штабів і представники інших країн мілітарі-сектору.

"Після цього буде зустріч лідерів, будуть допрацьовані безпекові документи. Лідери будуть проговорювати багато різних питань, але фокус на гарантіях безпеки та на відновлення", - заявив Зеленський.

Президент додав, що упродовж цих зустрічей будуть зустрічі з командою президента Трампа, також ці зустрічі будуть в Парижі.

"Вони будуть добу, а може дві доби. Подивимося, як піде справа. Після цього, я думаю, що ми будемо готуватись до зустрічі в США на рівні лідерів в широкому колі. Ми хотіли б, щоб все це сталося впродовж січня, до кінця січня", - заявив президент.

Минула зустріч Зеленського і Трампа

У неділю, 28 грудня, президенти України і США Володимир Зеленський і Дональд Трамп мали зустріч у Флориді. Після переговорів лідери двох країн зробили заяви щодо їх результатів. Зокрема, Трамп повідомив про певний прогрес у питанні Донбасу, додавши, що остаточне рішення ще не ухвалене, але сторони наблизилися до домовленості.

Президент США також оголосив про створення спеціальної робочої групи з мирного врегулювання, яка працюватиме з високопосадовцями США і взаємодіятиме з російською стороною.

Зеленський зазначив, що мирний план узгоджений на 90%, а гарантії безпеки від США - на 100%.

Зазначимо, сьогодні Дональд Трамп заявив, що він не у захваті від російського диктатора Володимира Путіна. Він додав, що сподівається досягти прогресу у мирному врегулюванні щодо війни в Україні.

