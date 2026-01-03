Стало відомо, коли Мадуро може постати перед судом в США: ЗМІ назвали дату

Захоплений американськими спецпризначенцями диктатор Венесуели Ніколас Мадуро може постати перед судом в Нью-Йорку, США вже в понеділок, 5 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Зазначається, що Мадуро планується перевезти спочатку в аеропорт в районі Нью-Йорка. Далі захопленого диктатора перевезуть вже безпосередньо до міста, там його оформлять та переведуть до в'язниці слідчого ізолятора. Його дружина Сілія Флорес буде утримуватися там же, але в жіночому блоці.

Припускається, що вже у понеділок, 5 січня, або "до цього" Мадуро з'явиться перед судом в США, щоб вислухати оголошені йому звинувачення. Далі відбудеться судовий розгляд його справи.

Останнє відоме місцеперебування Мадуро - борт американського десантного корабля USS Iwo Jima. Туди його з Каракаса доставили спецпризначенці з підрозділу Delta.