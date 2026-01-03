Стало відомо, коли Мадуро може постати перед судом в США: ЗМІ назвали дату
Захоплений американськими спецпризначенцями диктатор Венесуели Ніколас Мадуро може постати перед судом в Нью-Йорку, США вже в понеділок, 5 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Зазначається, що Мадуро планується перевезти спочатку в аеропорт в районі Нью-Йорка. Далі захопленого диктатора перевезуть вже безпосередньо до міста, там його оформлять та переведуть до в'язниці слідчого ізолятора. Його дружина Сілія Флорес буде утримуватися там же, але в жіночому блоці.
Припускається, що вже у понеділок, 5 січня, або "до цього" Мадуро з'явиться перед судом в США, щоб вислухати оголошені йому звинувачення. Далі відбудеться судовий розгляд його справи.
Останнє відоме місцеперебування Мадуро - борт американського десантного корабля USS Iwo Jima. Туди його з Каракаса доставили спецпризначенці з підрозділу Delta.
Нагадаємо, що вночі з 2 на 3 січня Сполучені Штати провели операцію у Каракасі - столиці Венесуели. До проведення операції залучили 150 літаків, ВМС США, дрони та агентуру ЦРУ. Втрат не було - лише кілька поранених солдатів та пошкоджений гелікоптер.
Як виявилося пізніше, це було не повномасштабне вторгнення - ціллю США було захоплення венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро. Разом із ним схопили його дружину Сілію Флорес. Президент США Дональд Трамп показав перше фото Мадуро після захоплення - на борту американського десантного корабля USS Iwo Jima.
В цей же день у Південному окрузі Нью-Йорка США висунули Мадуро низку звинувачень. Диктатора звинуватили у змові з метою наркотероризму, змові щодо імпорту кокаїну до США, незаконному володінню автоматичною зброєю та руйнівними пристроями та змові з метою використання такої зброї проти Сполучених Штатів.
Президент України Володимир Зеленський пожартував, що США варто було б таким же чином захопити російського диктатора Володимира Путіна. В МЗС, коментуючи затримання венесуельського диктатора, зазначили, що народ Венесуели повинен мати можливість жити нормальним життям, оскільки режим Мадуро порушив усі принципи.