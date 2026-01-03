ua en ru
У Києві стартували переговори з Європою щодо мирного плану

Україна, Субота 03 січня 2026 13:52
Фото: у Києві стартували переговори з Європою щодо мирного плану (t.me/umerov_rustem)
Автор: Наталія Кава, Олена Чернякова

Україна розпочала спільну роботу з європейськими партнерами у Києві щодо безпекових гарантій і підходів до мирного плану.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров

За його словами, участь у зустрічах беруть начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Андрій Гнатов, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та радник Офісу президента Олександр Бевз.

Перший блок переговорів присвячений рамковим документам. Йдеться, зокрема, про гарантії безпеки для України, підходи до формування мирного плану та узгодження послідовності подальших спільних кроків із партнерами. Умєров наголосив, що робота спрямована на вироблення рішень, які будуть реалістичними та базуватимуться на спільній відповідальності України й європейських союзників.

За даними РБК-Україна, у засіданні взяли цчасть 18 представників європейських краї та країн НАТО. Також відомо, що до економічної сесії долучиться спецпредставник президента США Стів Віткофф.

А далі, до інших сесій, долучиться зять президента США Джаред Кушнер.

Зустріч радників зі США та Європи

Наприкінці року президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готує зустріч на рівні радників за участі США та європейських країн, яка може відбутися вже у січні. За його словами, підготовку до неї він розпочав одразу після розмови з президентом США Дональдом Трампом та консультацій із президентом Франції Еммануелем Макроном і іншими партнерами.

Напередодні стало відомо, що Польщу на цій зустрічі представлятиме заступник міністра закордонних справ Роберт Купецький.

Крім того, 6 січня у Франції запланована зустріч лідерів "Коаліції рішучих", під час якої учасники мають узгодити свій внесок у гарантії безпеки для України.

Сьогодні ж до Києва прибули радники з питань національної безпеки європейських країн.

