Дейнеко звільнили з ДПСУ, його місце тимчасово займе Вавринюк

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ на сайті президента.

"Першому заступнику голови Державної прикордонної служби України Вавринюку Валерію Павловичу тимчасово виконувати обовʼязки голови Державної прикордонної служби України", - сказано в указі.

Також зазначимо, що був опублікований ще один указ, згідно якому Зеленський звільнив Сергія Дейнека з посади голови ДПСУ.

Що відомо про Вавринюка

Валерій Вавринюк народився 14 липня 1975 року в місті Хмельницький. Він є учасником бойових дій на сході України та був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня та відзнакою президента України "За участь в антитерористичній операції".

У 2003-2008 роках проходив службу в системі прикордонної охорони, поступово обіймаючи низку посад - від заступника коменданта прикордонної комендатури до старшого офіцера оперативного відділу штабу Західного напряму Прикордонних військ України та Західного регіонального управління Державної прикордонної служби.

У 2008-2014 роках працював на керівних посадах в прикордонних загонах Північного та Південного регіональних управлінь ДПСУ.

У період із грудня 2014-го по липень 2015 року обіймав посаду заступника начальника регіонального управління — начальника оперативно-військового відділу Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

До жовтня 2019 року призначався керівником прикордонних загонів у Східному та Західному регіональних управліннях, а також працював на посадах в апараті Східного регіонального управління ДПСУ.

У 2019 році очолив Східне регіональне управління, а у 2023 році був призначений начальником Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

З 20 жовтня 2025 року обіймав посаду першого заступника голови Державної прикордонної служби України.