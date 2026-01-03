Зеленський анонсував "велике перезавантаження" влади: на черзі ДБР, "оборонка" та ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський не планує зупинятися на змінах у Кабінеті міністрів та в обласних військових адміністраціях. Стартує "велике перезавантаження", яке торкнеться всієї системи - зараз на черзі оборонний сектор, ДБР та Збройні сили України.

Про це Зеленський сказав ввечері 3 січня у відповідь на питання кореспондента РБК-Україна .

Зеленський зазначив, що зараз Україна заходиться "в програмі великого перезавантаження". Його почали з Кабінету міністрів України, але там ще зроблено не все, що планувалося.

"Ми починали з Кабінету міністрів України. Там не все перезавантажено. Будуть деякі зміни щодо міністерств", - анонсував президент.

Зеленський додав, що він вже передав пропозиції щодо першого віцепрем'єра та міністра енергетики, оскільки довго чекав від депутатів на їхню пропозицію.

"Я достатньо довго чекав від парламентарів їх пропозицій. Як скажу відверто, нехай фракція обговорює, разом з парламентарями, разом з урядовцями кандидатуру, яку я пропоную", - зазначив він.

Перезавантаження торкнеться й Міністерства оборони. Вони почнуться, як тільки новий міністр оборони Михайло Федоров прийме посаду - коли депутати підтримають його кандидатуру. Зеленський також пообіцяв особисто взятися за ротацію "абсолютно всіх керівників" у сфері безпеки та правоохоронній системі.

"Хтось з них був дуже довго, хтось... Є різні причини. З великою повагою - ми всі в одній команді. Я думаю, що всі будуть залишатись на різних позиціях, але безумовно будуть і заміни, і безумовно будуть ротації всіх. Я про це говорив", - запевнив президент.

Зеленський додав, що ротації торкнуться також Державного бюро розслідувань, про що вже неодноразово було сказано. Ротаційні процеси будуть відбуватися у січні. Також він анонсував, що після перезавантаження оборонного сектору дійде черга й до Збройних сил України.

"Але щоб до цього дійти, я повинен бути впевнений, що все інше перезавантажено і все інше працює. Що на це впливає? Дві речі. У нашої країни є два шляхи", - зазначив він.

Перший шлях, за словами Зеленського - це мирний дипломатичний процес, він "не такий болісний". Він особисто для президента, запевнив глава держави, є номером один. Україна хоче закінчити війну дипломатією, але на цьому шляху також багато залежить від партнерів: якщо вони не змусять російського диктатора Володимира Путіна йти на мир - доведеться воювати далі.

"Я розумію, що ми дуже близькі до результату, але в якийсь момент Росія, якщо все це заблокує, якщо наші партнери не змусять Росію зупинити війну, буде інший шлях - захищатись. І ось в цей момент, потрібні будуть свіжі сили. І тому я йду паралельним перезавантаженням всіх структур, на всяк випадок", - резюмував він.