"Ілюзій немає": регіони готують до ударів РФ по енергетиці навіть після зими

Україна, П'ятниця 20 лютого 2026 16:39
UA EN RU
"Ілюзій немає": регіони готують до ударів РФ по енергетиці навіть після зими Фото: прем'єр-міністр України Юлія Свириденко (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

РФ буде завдавати ударів по енергетиці Україні й після зими. Через це Кабмін разом з областями вже почав готувати енергосистему до наступного опалювального сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністерки Юлії Свириденко в Telegram.

"У нас немає ілюзій - ворог продовжить бити по енергетиці навіть із настанням тепла. Тому вже зараз готуємо чіткі плани стійкості на рівні кожного регіону, щоб забезпечити безперебійну роботу систем життєзабезпечення і готовність громад до наступної зими", - наголосила вона.

Свириденко також назвала головні елементи Плану енергетичної стійкості областей:

  • захист об’єктів критичної інфраструктури;
  • розвиток розподіленої генерації;
  • альтернативні джерела живлення для критичної інфраструктури;
  • розподілена теплова генерація.

Прем'єр доручила обласним військовим адміністраціям спільно з Мінрозвитку, Міненерго, Мінфіном, Укренерго та іншими структурами розробити плани енергетичної стійкості по областях.

За її словами, всі області мають:

  • визначити об’єкти критичної інфраструктури, які потребують першочергового захисту та автономного живлення;
  • розробити покроковий план, який має бути виконаний до старту опалювального сезону;
  • визначити потребу в обладнанні та фінансуванні, а також необхідні ресурси для реалізації плану.

Що передувало

Нагадаємо, 19 лютого президент України Володимир Зеленський анонсував перебудову та оновлення енергетики по областях на наступний опалювальний сезон. За його словами, буде врахований досвід кожної громади та міста, які не допустили цієї зими внутрішніх катастроф, які були в Києві.

Зазначимо, згідно з прогнозом експертів, стабілізація енергосистеми можлива вже у квітні, коли підвищення температури та завершення опалювального сезону зменшать навантаження на мережі.

