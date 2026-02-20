"Ілюзій немає": регіони готують до ударів РФ по енергетиці навіть після зими

РФ буде завдавати ударів по енергетиці Україні й після зими. Через це Кабмін разом з областями вже почав готувати енергосистему до наступного опалювального сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністерки Юлії Свириденко в Telegram .

"У нас немає ілюзій - ворог продовжить бити по енергетиці навіть із настанням тепла. Тому вже зараз готуємо чіткі плани стійкості на рівні кожного регіону, щоб забезпечити безперебійну роботу систем життєзабезпечення і готовність громад до наступної зими", - наголосила вона.

Свириденко також назвала головні елементи Плану енергетичної стійкості областей:

захист об’єктів критичної інфраструктури;

розвиток розподіленої генерації;

альтернативні джерела живлення для критичної інфраструктури;

розподілена теплова генерація.

Прем'єр доручила обласним військовим адміністраціям спільно з Мінрозвитку, Міненерго, Мінфіном, Укренерго та іншими структурами розробити плани енергетичної стійкості по областях.

За її словами, всі області мають: