У Зеленського розповіли деталі майбутньої системи гарантій безпеки для України

Радник керівника ОП Олександр Бевз заявив, що майбутні гарантії безпеки для України підпишуть безпосередньо Україна, США, європейські партнери. Вона матиме кілька складових.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Бевз сказав під час брифінгу.

За його словами, мова йде про багатосторонню рамкову угоду. Вона визначатиме, як саме між собою взаємодіятимуть усі гаранти.

"Вона буде підписана Україною, Сполученими Штатами, європейськими партнерами і тими неєвропейськими країнами, які бажають надавати такі гарантії. Наприклад, Канада, яка, зокрема, сьогодні присутня. Оця рамка, вона, власне, і ув'язує те, як між собою взаємодіятимуть гаранти", - пояснив Бевз.

Зокрема, основні елементи безпеки виглядають таким чином:

ЗСУ - перший і ключовий рівень захисту;

очолювані Європою мультинаціональні сили, які можуть бути розміщені в Україні та залучені до безпеки на суші, в повітрі й на морі;

американський "бекстоп" - підтримка цих сил з боку США.

Наразі військові узгоджують деталі так званого military component - як у межах двосторонньої угоди зі США, так і з європейськими гарантіями.