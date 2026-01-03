У столиці Венесуели чули вибухи, частина Каракаса без світла

У столиці Венесуели Каракасі вранці суботи, 3 січня, мешканці чули вибухи і проліт літаків, а також бачили стовпи диму. Південна частина міста, зокрема район поблизу великої військової бази, залишилася без електропостачання.

Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на Reuters.

Варто нагадати, що раніше президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про готовність застосувати наземну операцію у Венесуелі з метою змусити президента країни Ніколаса Мадуро залишити посаду. Серед інструментів тиску Вашингтон розглядав розширення санкцій, посилення військової присутності США в регіоні, а також проведення ударів по суднах, які, за твердженнями американської сторони, причетні до незаконного обігу наркотиків у Тихому океані та Карибському морі. У Пентагоні не надали негайного коментаря щодо подій у Каракасі.