Москву атакували невідомі дрони, затримуються рейси в аеропорту

В аеропорту "Внуково" в Москві затримуються приблизно 50 рейсів через невідомі дрони в небі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Пізніше російське Міноборони повідомило, що станом на 23:30 за московським часом "ППО" збило 103 безпілотникии над регіонами РФ, у тому числі 18 - над територією Московського регіона.

Згодом стало відомо, що не випусткає та не приймає літаки аеропорт "Внуково" на тлі атаки дронів. Деякі рейси з великою затримкою були перенаправлені в інший аеропорт - "Шереметьєво".

Інформація про невідомі дрони в небі над Москвою з'явилась у місцевих пабліках близько 18:00.

Атаки на Москву

Раніше РБК-Україна писало, що невідомі дрони летіли на Москву та передмістя у ніч на 15 грудня. Про вибухи повідомляли російські пабліки та місцеві жителі.

Ввечері 14 грудня на тлі повідомлень про підльоти до Москви безпілотників влада тимчасово вводила обмеження на роботу аеропортів "Домодєдово" та "Жуковський".

У ніч на 11 грудня російські пабліки теж писали, що до Москви долітають невідомі дрони. На тлі цього в області було оголошено "червоний" рівень небезпеки, а аеропорти "Внуково", "Домодєдово", "Шереметьєво" і "Жуковський" тимчасово зупинили роботу.

Також ми писали, що 30 листопада на Москву теж летіли дрони, через що в московських аеропортах вводили обмеження. Тоді в Московській області було чути вибухи, а росЗМІ уточнювали, що прогриміли три вибухи в підмосковній Коломні.

До цього 27 жовтня у районі Москви прогриміли вибухи: росіяни скаржились на атаку дронів.