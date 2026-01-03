ua en ru
Сб, 03 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Москву атакували невідомі дрони, затримуються рейси в аеропорту

Росія , Субота 03 січня 2026 23:32
UA EN RU
Москву атакували невідомі дрони, затримуються рейси в аеропорту Фото: московський аеропорт Внуково не працює через невідомі дрони (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

В аеропорту "Внуково" в Москві затримуються приблизно 50 рейсів через невідомі дрони в небі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Інформація про невідомі дрони в небі над Москвою з'явилась у місцевих пабліках близько 18:00.

Майже одразу мер Москви Сергій Собянін почав рапортувати про збиття безпілотників.

Згодом стало відомо, що не випусткає та не приймає літаки аеропорт "Внуково" на тлі атаки дронів. Деякі рейси з великою затримкою були перенаправлені в інший аеропорт - "Шереметьєво".

Пізніше російське Міноборони повідомило, що станом на 23:30 за московським часом "ППО" збило 103 безпілотникии над регіонами РФ, у тому числі 18 - над територією Московського регіона.

Атаки на Москву

Раніше РБК-Україна писало, що невідомі дрони летіли на Москву та передмістя у ніч на 15 грудня. Про вибухи повідомляли російські пабліки та місцеві жителі.

Ввечері 14 грудня на тлі повідомлень про підльоти до Москви безпілотників влада тимчасово вводила обмеження на роботу аеропортів "Домодєдово" та "Жуковський".

У ніч на 11 грудня російські пабліки теж писали, що до Москви долітають невідомі дрони. На тлі цього в області було оголошено "червоний" рівень небезпеки, а аеропорти "Внуково", "Домодєдово", "Шереметьєво" і "Жуковський" тимчасово зупинили роботу.

Також ми писали, що 30 листопада на Москву теж летіли дрони, через що в московських аеропортах вводили обмеження. Тоді в Московській області було чути вибухи, а росЗМІ уточнювали, що прогриміли три вибухи в підмосковній Коломні.

До цього 27 жовтня у районі Москви прогриміли вибухи: росіяни скаржились на атаку дронів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Москва Аеропорт Дрони
Новини
До Парижу 48 годин. Радники "коаліції охочих" обговорювали у Києві мирний план: головне
До Парижу 48 годин. Радники "коаліції охочих" обговорювали у Києві мирний план: головне
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем