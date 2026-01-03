Україна та США погодили військовий документ із чотирьох розділів: Гнатов розкрив деталі
Україна та Сполучені Штати Америки погодили важливий військовий документ, щодо майбутньої підтримки ЗСУ.
Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомив начальник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов за результатами роботи з європейськими партнерами у Києві.
За його словами, документ було напрацьовано в межах двосторонньої роботи на рівні генеральних штабів України та США. Він складається з чотирьох розділів і чотирьох додатків.
У документі детально прописано механізми підтримки України та Збройних сил, зокрема питання забезпечення, відновлення та модернізації української армії.
Окрему увагу приділено контролю за дотриманням домовленостей, а також діям сторін у разі виявлення порушень.
"Це двосторонні договори. Зараз точно така ж робота проводиться з іншими країнами-партнерами і одним із розділів документу є діяльність "коаліції рішучих", - зазначив він.
Зустріч радників зі США та Європи
Наприкінці року президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готує зустріч на рівні радників за участі США та європейських держав, яка може відбутися вже у січні. За словами глави держави, підготовка до неї розпочалася після його розмови з президентом США Дональдом Трампом, а також консультацій із президентом Франції Еммануелем Макроном і іншими міжнародними партнерами.
Крім цього, на 6 січня у Франції запланована зустріч лідерів так званої "коаліції рішучих", під час якої сторони мають узгодити свій внесок у систему гарантій безпеки для України.
Тим часом сьогодні до Києва прибули радники з питань національної безпеки європейських країн. Як повідомив секретар РНБО Рустем Умєров, перший етап переговорів присвячений обговоренню рамкових документів, зокрема гарантій безпеки для України, підходів до формування мирного плану та узгодженню подальших спільних кроків із партнерами.
Він підкреслив, що робота спрямована на напрацювання реалістичних рішень, заснованих на спільній відповідальності України та європейських союзників.