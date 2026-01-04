ua en ru
Нд, 04 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Москву атакують невідомі дрони: закрито аеропорти, затримано близько 200 рейсів

Неділя 04 січня 2026 16:44
UA EN RU
Москву атакують невідомі дрони: закрито аеропорти, затримано близько 200 рейсів Фото: столичні аеропорти "Домодєдово", "Внуково" і "Жуковський" тимчасово не працюють (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У неділю, 4 січня, невідомі дрони атакують Москву. У столиці РФ затримуються близько 200 рейсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Судячи з постів мера Москви Сергія Собяніна, атака на столицю РФ почалася приблизно о 14:39. У той момент, за твердженням глави міста, сили ППО збили безпілотник, який летів на Москву.

Через невеликий проміжок часу Собянін знову почав вішати про те, що нібито було збито безпілотники, і так тривало мінімум до 16:31. Як підрахували РосЗМІ, виходячи з постів Собяніна, російська ППО збила поки що 27 дронів.

Водночас відомо, що столичні аеропорти "Домодєдово", "Внуково" і "Жуковський" тимчасово не працюють (не приймають і не відправляють літаки). З цієї причини близько 200 рейсів наразі затримано, і ще кілька було скасовано.

Також зазначимо, що якщо зайти на сервіс Flightradar, то можна побачити, що зараз над Москвою практично немає літаків.

Москву атакують невідомі дрони: закрито аеропорти, затримано близько 200 рейсів

Атака дронів на Москву

Нагадаємо, вчора ввечері, 3 січня, Москву теж атакували невідомі дрони. З цієї причини в аеропорту "Внуково" було затримано близько 50 рейсів.

РосЗМІ писали, що частину рейсів було перенаправлено на інший аеропорт - "Шереметьєво". Своєю чергою в Міноборони РФ відзвітували, що збили над Московською областю 18 дронів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в ніч на 15 грудня невідомі дрони теж летіли на Москву і передмістя. Жителі підмосковного Кашира скаржилися на вибухи, а низка столичних аеропортів ще ввечері, 14 грудня - обмежували свою роботу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Москва Аеропорт Дрони
Новини
У Новоросійську РФ екстрено маскує логістику Чорноморського флоту: партизани показали фото
У Новоросійську РФ екстрено маскує логістику Чорноморського флоту: партизани показали фото
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем