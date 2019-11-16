Взрывы в Балаклее и исключение нардепов из фракции СН: новости за 15 ноября

Коллаж РБК-Украина

В городе Балаклея Харьковской области прогремели взрывы, саммит "нормандской четверки" запланировали на 9 декабря, двух нардепов исключили из фракции "Слуга народа". Подробнее о том, что произошло в пятницу, 15 ноября, - в материале РБК-Украина

Взрывы в Балаклее: есть погибшие и раненые

В городе Балаклея Харьковской области в пятницу, 15 ноября, прогремели взрывы на территории военного арсенала. В результате взрыва боеприпасов пострадали пятеро военнослужащих и двое погибли. Появились видео с места ЧП.

Саммит "нормандской четверки" планируется на 9 декабря

Саммит лидеров стран "нормандской четверки" планируется на 9 декабря и пройдет в Париже. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на власти Франции. В саммите примут руководители Франции, Германии, России и Украины. У президента Украины Владимира Зеленского подвердили информацию, что встреча в нормандском формате состоится 9 декабря.

Опубликована стенограмма разговора Трампа и Зеленского

В пятницу, 15 ноября, Белый дом обнародовал вторую стенограмму разговора президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа. Документ опубликован на сайте Белого дома, сообщают американские журналисты.

Речь идет о телефонном разговоре с Зеленским, во время которого Трамп поздравил его с победой на президентских выборах. В ходе телефонного разговора Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах и пригласил его в Вашингтон. Зеленский, в свою очередь, поблагодарил Трампа за поздравления и отметил, что будет практиковать английский перед встречей.

Публичные слушания в США: заявления Мари Йованович

В пятницу, 15 ноября, в Соединенных Штатах Америки прошли публичные слушания по делу об импичменте главы Белого дома Дональда Трампа при участии бывшего посла в Украине Мари Йованович. В ходе слушаний Йованович заявила, что отрицает обвинения экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко в том, что она якобы запрещала правоохранительным органам преследовать некоторых людей. Также она заявила, что американское посольство не обнаружило ни одного факта влияния Украины на президентские выборы в США в 2016 году.

Кроме того, Йованович заявила, что чувствовала угрозу после публикации стенограммы июльского телефонного разговора президентов США и Украины . Трамп отреагировал на показания Йованович

СБУ задержала одного из ключевых боевиков ИГИЛ

В Киевской области задержали одного из ключевых руководителей террористической организации "Исламское государство". Боевик ИГИЛ Аль Бара Шишани, который является гражданином Грузии, был задержан вблизи частного дома где он проживал в Киевской области.

По информации спецслужб, находясь на территории Украины боевик продолжал координировать деятельность специальных организаций ИГИЛ, так называемых "Амниятив".

Следствие по делу MH17 опубликовало разговоры Суркова с боевиками

Помощник президента России Владислав Сурков общался по телефону напрямую с боевиками самопровозглашенной "Донецкой народной республики" в 2014 году. Телефонные разговоры опубликовала объединенная следственная группа (JIT), которая расследует крушение малайзийского рейса MH17.

В одной из бесед "премьер-министр" "ДНР" Александр Бородай говорит Суркову, что ему срочно нужна военная поддержка из Москвы. Другие разговоры указывают на то, что участие Суркова на этом не закончилось.

Зеленский подписал закон о анбандлинге

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о отделения деятельности по транспортировке природного газа (анбандлинге). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя председателя Офиса президента Юлии Ковалив.

Закон обеспечивает необходимые условия для выполнения обязательств Украины относительно отделения деятельности по транспортировке газа и обеспечения деятельности оператора газотранспортной системы согласно европейского законодательства.

Двух нардепов исключили из фракции "Слуга народа"

Двух народных депутатов Анну Скороход и Антона Полякова исключили из фракции "Слуги народа". Как заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, основная причина исключения депутатов - это неголосование за те законопроекты, по которым есть общее решение фракции.

Ранее в Раде разгорелся скандал из-за заявления нардепа Скороход о том что ее мужа якобы задержали из-за того, что она проголосовала против открытия рынка земли. На это глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Анна Скороход предлагала взятки народным депутатам. Он добавил, что политическая партия не имеет никакого отношения к задержанию ее мужа.

Мужа нардепа Скороход взяли под домашний арест

Шевченковский районный суд взял под ночной домашний арест бизнесмена Алексея Алякина, мужа нардепа Анны Скороход. Сообщается, что задержанный гражданин России Алякин находился в международном розыске по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах.

Верещук сложила полномочия представителя Кабмина в Раде

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук сложила полномочия представителя Кабмина в Верховной Раде. Об этом она сообщила в своем Facebook.

Накануне Верещук заявила, что премьер-министр Алексей Гончарук планирует уволить ее с должности представителя из-за критики деятельности Кабинета министров, проекта государственного бюджета, а также из-за позиции относительно законопроектов.

Зеленский подписал закон об установлении ответственности за нарушение перевозки детей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях о установлении ответственности за нарушение правил перевозки детей" № 224-IX, который парламент принял 29 октября 2019 года.

Закон дополняет статью 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУап) новыми частями, согласно которым за нарушение правил перевозки детей на водителя накладывается штраф в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Регистрацию Вятровича нардепом обжалуют в Верховном суде

Иск на решение Центральной избирательной комиссии о признании народным депутатом бывшего руководителя Инситута национальной памяти Владимира Вятровича передан судье Кассационного административного суда в составе Верховного суда. Соответствующую информацию РБК-Украина подтвердили в Верховном суде.

Так, ответчиком в деле о регистрации Вятровича нардепом выступает Центральная избирательная комиссия.

В КГГА назвали сроки внедрения 4G в киевском метро

Интернет стандарта 4G начнут внедрять в метро Киева в I квартале 2020 года. Об этом сообщил советник киевского городского головы Максим Бахматов.

Планируется, что в I квартале 2020 года 4G Internet заработает на станциях метро "Академгородок", "Житомирская", "Святошин", "Нивки", "Героев Днепра", "Минская", "Оболонь", "Сырец", "Дорогожичи" и "Лукьяновская". Также сообщается, что до конца 2020 - начала 2021 4G будет работать на всех станциях и во всех тоннелях.

Синоптики предупредили о надвигающихся заморозках

Погода в Украине в субботу, 16 ноября, а также в воскресенье, 17 ноября, ожидается пасмурная и прохладная. Местами ожидаются даже ночные заморозки. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко.

Она отметила, что погода на выходных будет благоприятная для прогулок, так как осадки не прогнозируются. Однако стоит позаботиться о теплой одежде.