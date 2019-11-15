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Опубликована стенограмма разговора Трампа и Зеленского

Новости » Политика     15.11.2019 - 16:13
Опубликована стенограмма разговора Трампа и Зеленского
Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (коллаж РБК-Украина)

Белый дом обнародовал стенограмму первого разговора Трампа и Зеленского

В пятницу, 15 ноября, Белый дом обнародовал вторую стенограмму разговора президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа. Документ опубликован на сайте Белого дома, сообщают американские журналисты.

Отметим, речь идет о телефонном разговоре с Зеленским, во время которого Трамп поздравил его с победой на президентских выборах.

Ранее Трамп заявлял о готовности опубликовать этот разговор, заявив, что ни один другой президент не проходил через подобное. Он также назвал это "охотой на ведьм". Американский лидер также говорил, что опубликует стенограмму, если этого захотят представители Демократической партии США.

Напомним, в США разгорелся скандал после того, как сотрудник разведки пожаловался на то, что президент якобы допустил неуместные высказывания в разговоре с иностранным лидером. После этого американские медиа предположили, что Трамп якобы давил на Зеленского, требуя возобновить расследование против сына Джо Байдена, который, вероятно, является главным конкурентом Трампа на грядущих президентских выборах в 2020 году.

Кроме этого, Трамп заявлял, что готов зачитать стенограмму телефонного разговора с Зеленским американцам. По его словам, предыдущий разговор с украинским президентм был "хорошим", поэтому он собирается зачитать стенограмму. Он также допустил, что зачитает стенограмму в прямом эфире.

Ранее также были опубликованы стенограммы показаний экспертов Белого дома по импичменту Трампа. Один из них слышал разговор Трампа с Зеленским.

Опубликованы стенограммы показаний экспертов Белого дома по импичменту Трампа Работники Белого дома подтвердили давление Трампа на Зеленского
Новости Украины Владимир ЗеленскийДональд Трампстенограмма
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