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В КГГА назвали сроки внедрения 4G в киевском метро

Новости » Общество     15.11.2019 - 13:36
В КГГА назвали сроки внедрения 4G в киевском метро
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

В киевском метро 4G Internet появится в 2020 году

Интернет стандарта 4G начнут внедрять в метро Киева в I квартале 2020 года. Об этом в Facebook сообщил советник киевского городского головы Максим Бахматов.

Планируется, что в I квартале 2020 года 4G Internet заработает на станциях метро "Академгородок", "Житомирская", "Святошин", "Нивки", "Героев Днепра", "Минская", "Оболонь", "Сырец", "Дорогожичи" и "Лукьяновская".

Также сообщается, что до конца 2020 - начала 2021 4G будет работать на всех станциях и во всех тоннелях.

При этом, по словам Бахматова, в киевском метро будет доступен 4G Internet операторов Vodafone, Kyivstar, Lifecell. К реализации проекта привлекают компанию Huawei Ukraine.

В КГГА назвали сроки внедрения 4G в киевском метро

Напомним, ранее сообщалось, что мобильные операторы договорились расширить покрытие 4G в Украине. В частности, для этого будут перераспределены частоты в диапазоне 900 МГц.

Отметим, ранее вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в Украине внедрение 5G нецелесообразно, так как первоначальной целью является завершение внедрения 3G и 4G в ближайшие год-два.

"Чтобы прийти к вопросу 5G, надо много починить того, что у нас сломано. Ни один человек в стране не понимает, какое у нас реальное проникновение интернета в регионы", - отметил он.

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