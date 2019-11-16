Вибухи в Балаклії та виключення нардепів з фракції СН: новини за 15 листопала

Колаж РБК-Україна

У місті Балаклія Харківської області прогриміли вибухи, саміт "нормандської четвірки" запланували на 9 грудня, двох нардепів виключили з фракції "Слуга народу". Детальніше про те, що сталося в п’ятницю, 15 листопада, - в матеріалі РБК-Україна

Вибухи в Балаклії: є загиблі та поранені

В місті Балаклія Харківської області у п'ятницю, 15 листопада, прогриміли вибухи на території військового арсеналу. В результаті вибуху боєприпасів постраждали п'ятеро військовослужбовців та двоє загинули. З'явилися відео з місця НП.

Саміт "нормандської четвірки" планується на 9 грудня

Саміт лідерів країн "нормандської четвірки" планується на 9 грудня і пройде в Парижі. Про це повідомляє Le Figaro з посиланням на владу Франції. У саміті візьмуть керівники Франції, Німеччини, Росії та України.

У президента України Володимира Зеленського подвердили інформацію, що зустріч в нормандському форматі відбудеться 9 грудня.

Опублікована стенограма розмови Трампа і Зеленського

У п'ятницю, 15 листопада, Білий дім оприлюднив другу стенограму розмови президента України Володимира Зеленського та американського лідера Дональда Трампа. Документ опублікований на сайті Білого дому, повідомляють американські журналісти.

Мова йде про телефонну розмову з Зеленським, під час якого Трамп привітав його з перемогою на президентських виборах. У ході телефонної розмови Трамп привітав Зеленського з перемогою на виборах і запросив його в Вашингтон. Зеленський, в свою чергу, подякував Трампа за вітання і відзначив, що буде практикувати англійську перед зустріччю.

Публічні слухання в США: заява Марі Йованович

У п'ятницю, 15 листопада, у Сполучених Штатах Америки розпочалися публічні слухання у справі щодо імпічменту глави Білого дому Дональда Трампа за участі колишнього посла в Україні Марі Йованович. В ході слухань Йованович заявила, що заперечує звинувачення екс-генпрокурора України Юрія Луценка в тому, що вона нібито забороняла правоохоронним органам переслідувати деяких осіб. Також вона заявила, що американське посольство не виявило жодного факту впливу України на президентські вибори у США в 2016 році.

Окрім того, Йованович заявила, що відчувала загрозу після публікації стенограми липневої телефонної розмови президентів США та України. Трамп відреагував на свідчення Йованович.

СБУ затримала одного з ключових бойовиків ІДІЛ

В Київській області затримали одного з ключових керівників терористичної організації "Ісламська держава". Бойовик ІДІЛ Аль Бару Шишани, який є громадянином Грузії, був затриманий поблизу приватного будинку, де він проживав у Київській області.

За інформацією спецслужб, перебуваючи на території України бойовик продовжував координувати діяльність спеціальних організацій ІДІЛ, так званих "Амниятив".

Слідство у справі MH17 опублікувало розмови Суркова з бойовиками

Помічник президента Росії Владислав Сурков спілкувався по телефону безпосередньо з бойовиками самопроголошеної "Донецької народної республіки" в 2014 році. Телефонні розмови опублікувала об'єднана слідча група (JIT), яка розслідує катастрофу малайзійського рейсу MH17.

В одній з бесід "прем'єр-міністр" "ДНР" Олександр Бородай говорить Суркову, що йому терміново потрібна військова підтримка з Москви. Інші розмови вказують на те, що участь Суркова на цьому не закінчилася.

Зеленський підписав закон про анбандлінг

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про по відокремлення діяльності з транспортування природного газу (анбандлінг). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника голови Офісу президента Юлії Ковалів.

Закон забезпечує необхідні умови для виконання зобов’язань України щодо відокремлення діяльності з транспортування газу та забезпечення діяльності оператора газотранспортної системи відповідно до європейського законодавства.

Двох нардепів виключили з фракції "Слуга народу"

Двох народних депутатів Ганну Скороход та Антона Полякова виключили з фракції "Слуги народу". Як заявив голова партії "Слуга народа" Олександр Корнієнко, основна причина виключення депутатів - це неголосування за ті законопроекти, по яким є спільне рішення фракції.

Раніше в Раді розгорівся скандал через заяву нардепа Скороход про те, що її чоловіка нібито затримали через те, що вона проголосувала проти відкриття ринку землі. На це глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Анна Скороход пропонувала хабарі народним депутатам. Він додав, що політична партія не має жодного відношення до затримання її чоловіка.

Чоловіка нардепа Скороход взяли під домашній арешт

Шевченківський районний суд узяв під нічний домашній арешт бізнесмена Олексія Алякіна, чоловіка нардепа Анни Скороход. Повідомляється, що затриманий громадянин Росії Алякін перебував у міжнародному розшуку за підозрою в шахрайстві в особливо великих розмірах.

Верещук склала повноваження представника Кабміну в Раді

Нардеп від "Слуги народу" Ірина Верещук склала повноваження представника Кабміну у Верховній Раді. Про це вона повідомила у своєму Facebook.

Напередодні Верещук заявила, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук планує звільнити її з посади представника через критику діяльності Кабінету міністрів, проекту державного бюджету, а також через позицію щодо законопроектів.

Зеленський підписав закон щодо встановлення відповідальності за порушення перевезення дітей

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення порушення правил перевезення дітей" № 224-ІХ, який парламент ухвалив 29 жовтня 2019 року.

Закон доповнює статтю 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) новими частинами, згідно з якими за порушення правил перевезення дітей на водія накладається штраф у розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Реєстрацію В'ятровича нардепом оскаржать у Верховному суді

Позов на рішення Центральної виборчої комісії про визнання народним депутатом колишнього керівника Інситуту національної пам'яті Володимира В'ятровича передано судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду. Відповідну інформацію РБК-Україна підтвердили у Верховному суді.

Так, відповідачем у справі про реєстрацію В'ятровича нардепом виступає Центральна виборча комісія.

У КМДА назвали терміни впровадження 4G в київському метро

Інтернет стандарту 4G почнуть впроваджувати у метро Києва в I кварталі 2020 року. Про це у повідомив радник київського міського голови Максим Бахматов.

Планується, що в I кварталі 2020 року 4G Internet запрацює на станціях метро "Академмістечко", "Житомирська", "Святошин", "Нивки", "Героїв Дніпра", "Мінська", "Оболонь", "Сирець", "Дорогожичі" та "Лук'янівська".

Синоптики попередили про те, що насуваються заморозки

Погода в Україні у суботу, 16 листопада, а також у неділю, 17 листопада, очікується похмура і прохолодна. Місцями очікуються навіть нічні заморозки. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Вона зазначила, що погода на вихідних буде сприятлива для прогулянок, так як опади не прогнозуються. Однак варто подбати про теплий одяг.