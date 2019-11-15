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Зеленский подписал закон о анбандлинге

Новости » Политика     15.11.2019 - 18:42
Зеленский подписал закон о анбандлинге
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Закон подписан вечером 15 ноября

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о отделения деятельности по транспортировке природного газа (анбандлинге). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя председателя Офиса президента Юлии Ковалив.

Закон обеспечивает необходимые условия для выполнения обязательств Украины относительно отделения деятельности по транспортировке газа и обеспечения деятельности оператора газотранспортной системы согласно европейского законодательства.

"Несмотря на попытки блокировать и затягивать принятие решений, Украина уверенно движется на пути к европейской интеграции и демонстрирует готовность к сертификации оператора газотранспортной системы в соответствии с правилами ЕС и Третьего энергетического пакета", - отметили в ОП.

Напомним, сегодня во время заседания Рады нардепы исправили несогласованности в тексте закона о анбандлинг Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины". За соответствующее решение проголосовали 292 нардепа.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что Верховная рада Украины должна принять законопроект №2249 "О публичных закупках" в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа" на этой неделе.

РБК-Украина писало, что председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев раскритиковал заявления президента РФ Владимира Путина по газовым отношениям между Россией и Украиной.

Рада изменила закон о госзакупках для анбандлинга Рада приняла за основу еще один закон для анбандлинга "Нафтогаза"
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