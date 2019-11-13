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Закон о рынке земли прошел первое чтение: как голосовали нардепы

Новости » Политика     13.11.2019 - 15:48
Закон о рынке земли прошел первое чтение: как голосовали нардепы
Фото: Совет (РБК-Украина)

Открытие рынка земли поддержали 240 депутатов, против проголосовали 52 депутата

Опубликовано, кто и как проголосовал за законопроект об открытии рынка земли. Данные опубликованы на сайте парламента.

Как отмечается, законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения под номером 2178-10 поддержали 240 депутатов, проголосовали против 52 депутата, воздержались 57 депутатов. Таким образом, законопроект был принят за основу.

Фото: результаты голосования (РБК-Украина)

Как уточняется, из фракции "Слуга народа" открытие рынка земли поддержали 227 депутата, против проголосовали три депутата (Георгий Мазурашу, Сергей Нагорняк и Анна Скороход) и 16 воздержались.

Во фракции "Оппозиционная платформа За життя" двое депутатов проголосовали против законопроекта, все остальные отсутствовали, по результатам голосования.

Во фракции "Европейская солидарность" трое нардепов не голосовали, остальные проголосовали против, нардепы от "Батькивщины" голосовали против законопроекта о рынке земли, один нардеп от "Голоса" не голосовал, остальные - воздержались. В депутатской группе "За майбутне" трое нардепов голосовали против, трое - не голосовали, остальные воздержались.

Внефракционные поддержали законопроект об открытии рынка земли в количестве 13 голосов, против 7.

Напомним, 13 ноября Верховная рада Украины в первом чтении поддержала законопроект о рынке земли.

Отметим, сегодня утром Верховная рада приступила к рассмотрению законопроектов о рынке земли. После открытия заседания Рады нардепы обсуждали стоит ли выносить на голосование данный вопрос. Большинство фракций в Раде выступали за то, чтобы отложить рассмотрение вопроса.

Кроме того, депутаты от "Батькивщины" и "Оппозиционной платформы - За життя" блокировали президиум и трибуну Верховной Рады, которая должна была рассмотреть законопроект об отмене запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

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