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Трамп отреагировал на показания Йованович

Новости » Политика     15.11.2019 - 17:51
Трамп отреагировал на показания Йованович
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Трамп заявил, что Зеленский критиковал работу Йованович

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал на показания бывшего посла в Украине Мари Йованович в американском Конгрессе по делу о его импичменте. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Трампа в Twitter.

Как написал американский президент, где бы не работала экс-посол Йованович, там "становилось плохо". Также Трамп добавил, что президент Украины Владимир Зеленский также негативно высказывался о Йованович.

"Везде, где Йованович была, становилось плохо. Она работала в Сомали, как это было? Затем перенесемся в Украину, где новый президент Украины отрицательно высказался о ней в своем втором телефонном звонке. Назначать послов - абсолютное право президента США", - написал он.

Трамп отреагировал на показания Йованович

Кроме того, на заявление Трампа сразу же отреагировали в американском Конгрессе. Председатель комитета разведки Палаты представителей США Адам Шифф показал конгресментам заявление Трампа о Йованович и предоставил экс-послу возможность прокомментировать его.

"Я не думаю, что я имею такие полномочия. Ни в Могадишо., ни в Сомали, ни в других местах. Я действительно думаю, что, где бы я не работала в течение многих лет, я и другие явно улучшили положение. Вы знаете, для США, а также для стран где я работала", - заявила она.

Напомним, сегодня в американском Конгрессе начались публичные слушания по делу об импичменте президента США Дональда Трампа. Участие в слушаниях принимает бывший посол США в Украине Мари Йованович. Ожидалось, что экс-посол будет свидетельствовать о давлении со стороны генпрокурора Юрия Луценко и личного адвоката Трампа Руди Джулиани.

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