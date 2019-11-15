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Двух нардепов исключили из фракции "Слуга народа"

Новости » Политика     15.11.2019 - 10:23
Двух нардепов исключили из фракции "Слуга народа"
Фото: Анна Скороход и Антон Поляков (колажж РБК-Украина)

Анну Скороход и Антона Полякова исключили из фракции "Слуги народа"

Двух народных депутатов Анну Скороход и Антона Полякова исключили из фракции "Слуги народа". Об этом заявил Поляков, передает корреспондент РБК-Украина.

Поляков заявил, что его и Скороход исключили из фракции, но перед этим их должны были исключить из партии.

"Покажите, что не так? по земле? я обьяснял, что можно было принять альтернативный законопроект... Правки они сделают - это незаконно. Так куда мы идем? Мы партия Богдана или партия "Слуга народа", - сказал он.

Причиной исключения Полякову назвали прогулы.

"Четких обьяснений нет. По прогулам... Все вы можете зайти на сайт Верховной рады. Это просто политическая расправа и привет Андрею Йосиповичу. Буду значит позафракционным, а там будем смотреть", - заявил Поляков.

Также Анна Скороход прокомментировала исключение из фракции.

"Да, нас с Антоном исключили из фракции, действительно. Я думаю, что это позитивный момент. Потому что теперь мы сможем голосовать за програму президента, а не за лоббистские законы", - заявила он.

По словам нардепа Скороход, ее политически преследовали.

Напомним, в Раде разгорелся скандал с нардепом Скороход, которая заявила о задержании ее мужа, потому что проголосовала против открытия рынка земли.

Впрочем, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Анна Скороход предлагала взятки народным депутатам. Он добавил, что политическая партия не имеет никакого отношения к задержанию ее мужа.

Кроме того, ранее нардеп Поляков утверждал, что другой депутат якобы "заказал" его криминальному авторитету. Он также обвинял нового лидера президентской политсилы Александра Корниенко в продаже мест на округах.

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