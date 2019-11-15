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Верещук сложила полномочия представителя Кабмина в Раде

Новости » Политика     15.11.2019 - 13:15
Верещук сложила полномочия представителя Кабмина в Раде
Фото: Ирина Верещук (facebook.com/vereschuk.iryna)

Верещук переходит в комитет нацбезопасности

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук сложила полномочия представителя Кабмина в Верховной Раде. Об этом она сообщила в своем Facebook.

По ее словам, с сегодняшнего дня она складывает полномочия представителя Кабмина в Верховной раде.

"Спасибо всем, кто помогал мне в этой работе. Сфокусируюсь на работе в Комитете по национальной безопасности, обороны и разведки. Спасибо всем, кто верит и помогает", - отметила Верещук.

Верещук сложила полномочия представителя Кабмина в Раде

Отметим, накануне она заявила, что премьер-министр Алексей Гончарук планирует уволить ее с должности представителя из-за критики деятельности Кабинета министров, проекта государственного бюджета, а также из-за позиции относительно законопроектов.

Напомним, правительство назначило Верещук представителем в Верховной раде в начале сентября.

Она прошла в Раду по списку партии "Слуга народа" под номером 29. В 2010-2015 годах была мэром Равы-Русской, с сентября 2017 года - доцент кафедры политологии Национального педагогического университета им. Драгоманова, преподавала в Институте экологии экономики и права.

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