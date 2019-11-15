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СБУ задержала одного из ключевых боевиков ИГИЛ

Новости » Общество     15.11.2019 - 16:44
СБУ задержала одного из ключевых боевиков ИГИЛ
Фото: Аль Бара Шишани (ssu.gov.ua)

В Киевской области задержали Аль Бара Шишани

В Киевской области задержали одного из ключевых руководителей террористической организации "Исламское государство". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Сообщается, что боевик ИГИЛ Аль Бара Шишани, который является гражданином Грузии, был задержан вблизи частного дома где он проживал в Киевской области.

"По полученным данным с 2012 года гражданин Грузии по прозвищу "Аль Бара Шишани" занимал должность амира джамаата "Ахадун Ахат" в провинции Латакия Сирийской Арабской Республики. В 2013 году он занял одну из высших должностей в ИГИЛ - заместителя военного амира, известного как "Абу Умар аш-Шишани". В 2016 году, после ликвидации последнего, "Аль Бара Шишани" выехал в Турцию, где продолжил координировать деятельность террористической организации. Летом 2018 террорист незаконно прибыл в Украину, использовав поддельный паспорт. На основании фальшивых документов ему удалось легализоваться на территории нашей страны", - сообщили в СБУ.

По информации спецслужб, находясь на территории Украины боевик продолжал координировать деятельность специальных организаций ИГИЛ, так называемых "Амниятив".

"Проведена портретная экспертиза доказала, что задержанный иностранец действительно является разыскиваемым лидером "Исламского государства". Сейчас террорист находится под экстрадиционным арестом. Проверяется информация о его причастности к совершению преступлений на территории Украины", - отметили в СБУ.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в США призвали членов коалиции по борьбе с "Исламским государством" забрать в свои страны задержанных боевиков ИГИЛ.

Также сообщалось, что Турция начала депортацию членов террористической организации ИГИЛ. В частности, в были отправлены боевики в Германию и США. Кроме этого планируется депортация еще 23 террористов.

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