На подпись президенту передан закон о штрафах за перевозку детей без автокресла

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Наказывать нарушение правил перевозки детей будут штрафами от 510 до 850 гривен

На подпись главе государства передали законопроект №1150 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях об установлении ответственности за нарушение правил перевозки детей". Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - передан на подпись президенту. Законопроект во вторник, 5 ноября, одобрил глава Верховной рады Дмитрий Разумков.

Таким образом, в Кодексе Украины об административных правонарушениях предусматривается админответственность за нарушение правил перевозки детей и за совершение такого правонарушения повторно в течение года соответственно.

"Нарушение правил перевозки детей влечет за собой наложение штрафа на водителя в размере тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан (510 гривен, - ред.). Повторное на протяжении года совершение нарушения, предусмотренного частью десятой настоящей статьи, - влечет наложение штрафа на водителя в размере пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (850 гривен, - ред.)", - говорится в тексте закона.

Напомним, 29 октября Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект №1150. За документ за основу в первом чтении проголосовали 323 нардепа. Однако Разумков предложил принять проект в целом. Профильный комитет согласился, отметив необходимость технико-юридических правок. Такое предложение поддержали 332 депутата ВР.

Как писало РБК-Украина ранее, в апреле 2019 года комитет парламента по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендовал ВР 8 созыва ввести штрафы за нарушение правил перевозки детей.

Добавим также, в декабре 2018 года Рада провалила закон о повышении штрафов за игнорирование ремней безопасности.