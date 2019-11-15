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Йованович заявила, что чувствовала угрозу после публикации стенограммы

Новости » Политика     15.11.2019 - 19:34
Йованович заявила, что чувствовала угрозу после публикации стенограммы
Фото: Мари Йованович (РБК-Украина)

Экс-посол рассказала, что чувствовала угрозу еще во время работы в Киеве

Бывший посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович рассказала, что после публикации стенограммы июльского телефонного разговора президентов США и Украины она почувствовала угрозу. Об этом она заявила во время публичных слушаний в Конгрессе США по делу об импичменте Дональда Трампа.

По словам Йованович, после публикации стенограммы разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, где экс-посол неоднократно упоминалась, она почувствовала опустошение и угрозу.

"Я была шокирована и опустошена из-за того, что могла быть так охарактеризована в телефонном разговоре президентов, во время которого президент Трамп сказал другому лидеру (Зеленскому - ред.), что я работала плохо, и что мне придется иметь определенные последствия", - рассказала она.

Кроме того, экс-посол рассказала, что чувствовала угрозу еще когда находилась на должности в Киеве, а именно, когда ее попросили покинуть Украину из-за беспокойства относительно ее физической безопасности.

Напомним, сегодня в американском Конгрессе состоялись публичные слушания по делу об импичменте президента США Дональда Трампа. Участие в слушаниях принимала экс-посол США в Украине Мари Йованович. Йованович свидетельствовала о ее освобождении с должности посла, а также об обвинениях со стороны Юрия Луценко и Руди Джулиани.

Также РБК-Украина писало, что президент США Дональд Трамп раскритиковал сегодняшние показания Йованович в американском Конгрессе. Трамп отметил, что "где бы не работала Йованович, там становилось плохо".

Опубликована стенограмма разговора Трампа и Зеленского Трамп признался во взяточничестве, - Пелоси
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