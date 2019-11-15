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В США начались публичные слушания с участием Йованович

Новости » Политика     15.11.2019 - 16:30
В США начались публичные слушания с участием Йованович
Фото: Мари Йованович (РБК-Украина)

Экс-посол США в Украине даст публичные показания перед Конгрессом

В пятницу, 15 ноября, в Соединенных Штатах Америки начались публичные слушания по делу об импичменте главы Белого дома Дональда Трампа при участии бывшего посла в Украине Мари Йованович. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию "Голос Америки".

Планируется, что Йованович будет свидетельствовать о ситуации со своим увольнением с должности посла США в Украины, причастными к которому считают экс-генпрокурора Юрия Луценко и личного адвоката Трампа Руди Джулиани.

Імпічмент Трампа: свідчення Марі Йованович

Імпічмент Трампа: свідчення дає експослиня США в Україні Марі Йованович. Очікується, що вона детально розповість про інформаційну кампанію, яку проти неї проводив особистий адвокат Трампа Руді Джуліані

Опубліковано hromadske.ua Пʼятниця, 15 листопада 2019 р.

Кроме того, фамилия Йованович упоминалась в июльском телефонном разговоре Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. Именно этот телефонный разговор стал поводом для начала процедуры импичмента.

В Демократической партии считают, что Йованович была отстранена с должности посла после того, как она не поддержала идею Джулиани по организации расследования против бывшего вице-президента США Джо Байдена и в отношении влияния Украины на президентские выборы в США.

Напомним, в четверг, 14 ноября, в американском Конгрессе состоялись первые публичные слушания по делу импичмента президента США Дональда Трампа. Публичные показания перед комитетами Палаты представителей США давали глава дипмиссии США в Украине Уильям Тейлор и заместитель госсекретаря Джордж Кент.

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