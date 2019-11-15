ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина не вмешивалась в выборы президента США, - Йованович

Новости » Политика     15.11.2019 - 21:12
Украина не вмешивалась в выборы президента США, - Йованович
Фото: Мари Йованович (РБК-Украина)

Йованович утверждает, что на выборы в США влияли россияне

Украина не вмешивалась в избирательный процесс в Соединенных Штатах Америки в 2016 году, как утверждает президент Дональд Трамп. Об этом заявила бывший посол США в Украине Мари Йованович во время публичных слушаний в Конгрессе по делу об импичменте.

По словам Йованович, американское посольство не обнаружило ни одного факта влияния Украины на президентские выборы в США в 2016 году. Она добавила, что разведывательное сообщество США также "окончательно определило", что те, кто пытался вмешиваться в выборы, были исключительно из России.

Кроме того, экс-посол выступила против утверждения Трампа, что бывший вице-президент США Джо Байден работал в Украине в личных интересах во времена администрации президента Барака Обамы. Йованович подчеркнула, что Байден проводил "официальную политику США".

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Трамп жаловался бывшему спецпредставителю Госдепа в Украине Курту Волкеру о возможном вмешательстве в президентские выборы в 2016 году со стороны Украины.

Также РБК-Украина писало, что утверждение о том, что Украина вмешивалась в американские выборы, активно продвигал руководитель предвыборного штаба Республиканской партии Пол Манафорт. Он утверждал, что именно Украина вмешивалась в выборы, а не Россия.

В Конгрессе обвинили Трампа в запугивании свидетелей Трамп отреагировал на показания Йованович
Новости Украины импичментмари йовановичВыборы в США
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь