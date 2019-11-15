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Мужа нардепа Скороход взяли под домашний арест

Новости » Политика     15.11.2019 - 21:05
Мужа нардепа Скороход взяли под домашний арест
Фото: Анна Скороход (facebook.com/sluganarodu skorokhod 93)

Он также должен носить электронный браслет

Шевченковский районный суд взял под ночной домашний арест бизнесмена Алексея Алякина, мужа нардепа Анны Скороход. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам пресс-секретаря прокуратуры Киева Надежды Максимец, было подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей до решения вопроса об экстрадиции на запрос иностранного государства.

"Суд избрал домашний арест с девяти вечера до семи часов утра", - сообщила Максимец.

Кроме того, на Алякина возложили обязательство носить электронный браслет, являться на вызов прокурора или суда и не менять места жительства. Максимец отметила, что прокуратура обжалует это решение суда.

Она также сообщила, что сейчас ведется экстрадиционная проверка Алякина. Прокуратура Киева ожидает данные от коллег из Черниговской области.

Напомним, 14 ноября стало известно, что украинские правоохранители задержали мужа нардепа от "Слуги народа" Анны Скороход. Основанием для его задержания стала заявка из Российской Федерации по поводу его выдачи в 2017 году. В ГПУ заявили, что задержанный гражданин России Алексей Алякин находился в международном розыске по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах.

В то же время Анна Скороход заявила о давлении на ее семью со стороны власти и правоохранителей за ее голосование в Верховной раде. Это произошло якобы из-за того, что она не проголосовала за открытие рынка земли.

РБК-Украина писало, что 15 ноября нардепы Скороход и Поляков сообщили, что их исключили из факции "Слуга народа".

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