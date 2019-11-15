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Генштаб уточнил число пострадавших при взрыве в Балаклее

Новости » Происшествия     15.11.2019 - 19:52
Генштаб уточнил число пострадавших при взрыве в Балаклее
Фото: пострадавший во время взрыва в Балаклее (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Один военный находится в тяжелом состоянии

В результате взрыва боеприпасов в Балаклее (Харьковская область) пострадали 5 украинских военнослужащих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны Украины.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в результате взрыва боеприпасов пострадали пятеро военнослужащих и двое погибли. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

"Один - средней степени тяжести; трое - легкой степени тяжести. Раненым военнослужащим предоставляется профессиональная неотложная медицинская помощь", - отметили в ведомстве.

Как известно, в пятницу,15 ноября, на территории военного арсенала в Балаклее прогремели взрывы. Сначала в Генштабе сообщали, что в результате взрывов погибли двое военнослужащих и еще четверо получили ранения. Трое из пострадавших находились в тяжелом состоянии.

Также РБК-Украина писало, что Генеральный штаб назначил служебное расследование по факту взрывов в Балаклее. В ведомстве отметили, что взрыв произошел на Центральной артиллерийской базе обеспечения боеприпасами.

Кроме того, досудебное расследование по факту взрывов в Балаклее начали в Государственном бюро расследований. Детективы квалифицировали произошедшее как небрежное отношение военного служебного лица к службе.

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Новости Украины Министерство обороны РФБалаклеяВзрыв
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