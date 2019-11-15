В "Слуге народа" назвали причину исключения Скороход и Полякова

Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)

Корниенко назвал официальную причину

Во фракции "Слуга народа" назвали официальную причину исключения депутатов Анны Скороход и Антона Полякова из состава политической силы. Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отмечается, основная причина исключения депутатов Анны Скороход и Антона Полякова из фракции - это неголосование за те законопроекты, по которым есть общее решение фракции.

"Нарушение договоренности... относительно общей позиции по тем вопросам, по которым у фракции совместная позиция. Это нарушение договоренности о голосовании... командной работы по тем вопросам, по которым есть согласие всей фракции", - заявил Корниенко.

По его словам, депутаты демонстрировали отсутствие командной работы.

"Я с ним (с Антоном Поляковым - ред. ) лично проводил диалоги и беседы по очень чувствительным нашим законопроектам. Это земля, это по расчетным операторам - по ФОПам, это и №1008 (относительно деятельности органов судейского самоуправления, - ред.). Кажется он тоже не голосовал. То есть по чувствительным законам у него была своя позиция и она идеологически отличалась от фракции. То есть речь не о каких-то дисциплинарные моменты, а если человек системно не соглашается с мнением фракции, зачем нам быть вместе?", - добавил Корниенко.

В свою очередь, нардеп Поляков ранее утверждал, что другой депутат якобы "заказал" его криминальному авторитету. Он также обвинял нового лидера президентской политсилы Александра Корниенко в продаже мест на округах.

РБК-Украина писало, что сегодня депутаты Скороход и Поляков сообщили о том, что их исключили из факции "Слуга народа". Они назвали это решение политически мотивированным.

Отметим, что вчера в Раде Скороход заявила о задержании ее мужа за ее голосование "против" открытия рынка земли. Тогда глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Анна Скороход предлагала взятки народным депутатам.