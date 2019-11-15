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Зеленский подписал закон об установлении ответственности за нарушение перевозки детей

Новости » Политика     15.11.2019 - 21:12
Зеленский подписал закон об установлении ответственности за нарушение перевозки детей
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

За нарушение правил перевозки накладывается штраф в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях о установлении ответственности за нарушение нарушение правил перевозки детей" № 224-IX, который парламент принял 29 октября 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.

Сообщается, что закон дополняет статью 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУап) новыми частями, согласно которым за нарушение правил перевозки детей на водителя накладывается штраф в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Кроме того, за повторное правонарушение, совершенное в течение года, наказывается штрафом в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Также на органы Национальной полиции возлагается обязанность рассматривать дела о административных правонарушениях о нарушениях правил перевозки детей.

Напомним, в апреле 2019 года комитет парламента по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендовал ВР 8 созыва ввести штрафы за нарушение правил перевозки детей.

Добавим также, в декабре 2018 года Верховная рада провалила закон о повышении штрафов за игнорирование ремней безопасности.

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