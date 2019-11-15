ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

У Зеленского подтвердили дату нормандского саммита

Новости » Политика     15.11.2019 - 17:50
У Зеленского подтвердили дату нормандского саммита
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Нормандский саммит пройдет 9 декабря

У президента Украины Владимира Зеленского подвердили информацию, что встреча в нормандском формате состоится 9 декабря. Об этом РБК-Украина сообщили источники в Офисе президента.

Встреча лидеров "нормандской четверки" состоится в Париже.

Отметим, последняя встреча на высшем уровне состоялась в октябре 2016 года.

Напомним, глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат от "Слуги народа" Александр Завитневич заявил, что на сегодня не планируется дальнейшее разведение сил на Донбассе до проведения саммита в нормандском формате.

Ранее у президента России Владимира Путина заявили, что возможность проведения саммита лидеров "нормандской четверки" до конца текущего года сохраняется, поскольку наблюдаются определенные подвижки в процессе урегулирования ситуации на Донбассе.

Кроме того сообщалось, что в "Слуге народа" допускают, что нормандская встреча может состояться в декабре. По словам представителя Кабинета министров в парламенте Ирины Верещук, все лидеры "нормандской четверки", кроме Российской Федерации, уже готовы к встрече.

Саммит "нормандской четверки" планируется на 9 декабря
Новости Украины Владимир ЗеленскийсаммитНормандская четверка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь