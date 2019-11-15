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Йованович опровергла обвинения Луценко

Новости » Политика     15.11.2019 - 17:00
Йованович опровергла обвинения Луценко
Фото: Мари Йованович (РБК-Украина)

Йованович утверждает, что не передавала Луценко список запрещенных для преследования лиц

Бывший посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович опровергла, что запрещала украинским правоохранительным органам осуществлять уголовное преследование некоторых лиц. Об этом она заявила во время публичных слушаний в Конгрессе США.

По словам Йованович, она отрицает обвинения экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко в том, что она якобы запрещала правоохранительным органам преследовать некоторых людей.

"Это ложь. Я никогда не передавала Луценко список людей, которых нельзя было уголовно преследовать в Украине", - заявила она.

Напомним, сегодня в американском Конгрессе начались публичные слушания по делу об импичменте президента США Дональда Трампа при участии бывшего посла в Украине Мари Йованович. Ожидалось, что экс-посол будет свидетельствовать о давлении со стороны генпрокурора Луценко и личного адвоката Трампа Руди Джулиани.

Как писало РБК-Украина, сотрудник Госдепартамента США Джордж Кент рассказал в Конгрессе, что личный адвокат президента США Руди Джулиани вел кампанию по дезинформации против бывшего посла США в Украине Мари Йованович. Он добавил, что и сам подвергался нападкам со стороны Джулиани.

Джулиани вел "кампанию лжи" против Йованович, - сотрудник Госдепа У ГБР есть производства, где фигурирует Луценко, - Труба
Новости Украины Юрий Луценкомари йованович
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