Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

Війна

Знищення Ка-27

У Криму знищено російський Ка-27. За інформацією ВМС ЗСУ, перед падінням ворожого гелікоптера пролунав вибух. Після цього терористи розпочали рятувальну операцію під час якої залучили інші гелікоптери та катер типу "Раптор".

Наразі, ймовірно, рятувальна операція вже завершена, але верифікованої інформації щодо втрат поки що немає.

Росія хоче набрати 400 тисяч контрактників

У розвідці Британії повідомили, що РФ прагне набрати близько 400 тисяч військовослужбовців за контрактом у 2024 році для підтримки окупаційних сил в Україні, які зазнали величезних втрат.

"Це також необхідно для реалізації оголошених планів щодо збільшення чисельності збройних сил до 1,32 мільйона цього року та до 1,5 мільйона надалі", - йдеться в зведенні.

Обстріл Харківської області

Окупанти вдарили по населених пунктах Липці та Мала Данилівка Харківського району. Внаслідок чого загорілися магазин та аптека. Зокрема в Липцях унаслідок обстрілу загинули троє людей: дівчинка 14 років, жінки 43 та 59 років. Також постраждали 16-річний підліток та жінка 34 років.

Теракт у "Крокусі"

РФ хоче "повісити" на голову Служби безпеки України Василя Малюка теракт в підмосковному "Крокус Сіті Хол", повідомили РБК-Україна джерела. За даними співрозмовників, у Кремлі очільника СБУ "визначили ціллю №1".

Атака по Одесі

Росіяни атакували місто балістичними ракетами. Ворог бив по транспортно-логістичній інфраструктурі, відомо про двох поранених залізничників.

Під вечір в Одесі знову пролунало два вибухи. Перед цим Повітряні сили попереджали про пуск ракети в бік міста.

ІПСО про наступ в Херсонській області

Росіяни поширюють ІПСО про можливий "наступ" на правий берег Херсонської області. У Херсонській ОВА зробили заяву щодо таких ворожих вкидів.

Україна

Політика

Президент Володимир Зеленський зустрівся главою Міноборони Литви Лаурінасом Кащюнасом. Це перший закордонний візит литовського міністра на цій посаді.

"Обговорили важливість подальшого лідерства Литви в міжнародній коаліції з розмінування, розвиток співпраці у сфері оборонної промисловості, роботу над документом щодо безпекових гарантій, подальшу всебічну підтримку", - повідомив Зеленський.

Крім того, президент виступив зі зверненням до Дельфійського економічного форуму, в якому закликав дати Україні системи ППО та бойову авіацію.

Мобілізація

Верховна Рада почала розгляд законопроекту про мобілізацію №10449 в другому читанні. За словами нардепів, сьогодні фінального рішення не буде, а тільки розгляд відхилених правок, яких 4263. Остаточне голосування очікується завтра. Детально про розгляд "мобілізаційного" проекту в сесійній залі парламенту - РБК-Україна писало в окремому матеріалі.

Також Рада зробила крок до посилення покарання за ухилення від мобілізації. Відповідний законопроект №10379 пройшов перше читання. Йдеться про підвищення суми штрафів.

Крім того, парламент проголосував в першому читанні за законопроєкт про мобілізацію засуджених. До другого читання обіцяють прибрати ризики щодо мобілізації корупціонерів і людей, які скоїли тяжкі злочини.

Водночас в Міністерстві оборони пояснили, чому з законопроекту про мобілізацію виключили норму про демобілізацію після 36 місяців безперервної служби у війську.

Про "мобілізацію жінок"

Британське видання The Times з посиланням на радницю з гендерних питань командувача Сухопутних військ Оксану Григор'єву написало про те, що в Україні нібито розглядають призов жінок "за ізраїльською моделлю".

Однак в Центрі протидії дезінформації при РНБО заперечують цю інформацію. Там запевняють, що питання мобілізації жінок в Україні не стоїть на порядку денному.

Блекаут у Миколаєві та Херсоні

У Миколаєві внаслідок нічної атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури було масштабне аварійне відключення світла. Також через російський удар зникало електропостачання й у Херсоні.

Виплати мешканцям Харківської області

У Харківській області запровадили виплати тим, хто був у полоні, та дітям загиблих військових. Окрему компенсацію передбачили і родинам загиблих захисників України.

Курс

Долар дорожчає третій день поспіль. Офіційний курс на 11 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,0232 грн за 1 долар (+0,0287 грн).

Ціни на бензин

Ціни на бензин та дизельне паливо в Україні за останній місяць зросли на 2-3 гривні. Така ситуація може бути пов'язана з кількома причинами. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Погода

Завтра, 11 квітня на погоду в Україні впливатиме антициклон Peter. Температура повітря, за виключенням декількох областей, вдень сягатиме +27 градусів.

Світ

ЄС

В Єврокомісії розповіли, коли Україна отримає другий транш допомоги від ЄС в розмірі 1,5 мільярда євро. Це може відбутися вже у квітні за умови позитивної оцінки виконання узгоджених умов.

Допомога від Німеччини

Німеччина передає новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійшли:

6 тисяч снарядів калібру 155 мм;

2 машини для розмінування WISENT 1;

3 мінні трали;

16 БПЛА Vector;

30 БПЛА RQ-35 Heidrun;

680 штурмових гвинтівок Haenel MK556;

120 гвинтівок Haenel CR308;

50 снайперських гвинтівок Haenel HLR338;

мільйон набоїв для стрілецької зброї;

А також мобільні системи розмінування, детонатори, інфрачервоні камери, засоби протидії БПЛА.

Санкції проти Фрідмана та Авена

Російські олігархи Петро Авен і Михайло Фрідман виграли суд щодо санкцій ЄС, але обмеження ще діють.

Як уточнив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, рішення суду ЄС поширюється лише на чорний список із лютого 2022 року до березня 2023 року, а оскільки список був оновлений на початку 2024 року, Авен і Фрідман все ще під санкціями.

Боррель про Patriot

Високий представник ЄС Жозеп Боррель зазначив, що Захід має близько 100 батарей Patriot, але й досі не може надати Україні 7 систем, про які вона просить. Дипломат закликав ЄС приділяти більше уваги не лише планам відновлення України в майбутньому, а й запобіганню її руйнації зараз.

Британія

Україна та Велика Британія підписали нову угоду про оборонну та промислову співпрацю. Домовленість відкриває шлях для залучення найсучасніших британських технологій для української оборони.

Швейцарія

Швейцарія оголосила дати проведення саміту щодо формули миру України. Він відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток у кантоні Нідвальден поблизу міста Люцерн.

"Зараз існує достатня міжнародна підтримка для проведення конференції високого рівня для початку мирного процесу", - заявили у Федеральній раді Швейцарії, передає The Guardian.

Як стало відомо зі ЗМІ, в саміті візьме участь президент США Джо Байден.

НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна не може чекати на допомогу від партнерів, а протиповітряна оборона та боєприпаси їй потрібні якнайскоріше.

Канада

Головне управління розвідки МО України дізналося, що Росія намагається вербувати агентів серед іноземців в Канаді. Свої заклики РФ просуває, зокрема, через російськомовні засоби масової інформації у Канаді.

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