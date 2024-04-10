Міністр оборони Литви прибув до України та зустрівся із Зеленським
Міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас уперше на своїй новій посаді відвідав Україну. Він уже встиг провести зустріч із президентом Володимиром Зеленським, щоб обговорити підтримку Литви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
"Візит уже розпочався, я щойно зустрівся з президентом Зеленським. У нас була конструктивна і гарна зустріч, і ми продовжимо роботу. Я представив увесь наш пакет підтримки, хочу сказати, що він більший, ніж ми планували, і буде ще більшим - ми будемо шукати всі шляхи і можливості для його подальшого збільшення", - заявив він.
За його словами, він також представив Зеленському плани Литви щодо розгортання бойових безпілотників і коаліції з розмінування.
Міністр додав, що в рамках трирічної програми Литви з надання допомоги Україні в розмірі 200 млн євро вже виділено 84 млн євро - на 20 млн євро більше, ніж планувалося.
"Я також представив ідею програми безпілотників, у рамках якої ми створимо власну промисловість, але нам ще потрібно розібратися з правовими рамками, і будемо поставляти безпілотники українцям, які потім будуть випробовуватися на полі бою", - сказав Кащюнас.
Оновлено (15:14)
Президент Володимир Зеленський підтвердив зустріч з міністром національної оборони Литви Лаурінасом Кащюнасом.
"Обговорили важливість подальшого лідерства Литви в міжнародній коаліції з розмінування, розвиток співпраці у сфері оборонної промисловості, роботу над документом щодо безпекових гарантій, подальшу всебічну підтримку. Дякую за всю допомогу Литви й готовність підтримувати Україну до перемоги", - заявив він у Telegram.
Допомога Україні від Литви
Литва є одним із найактивніших союзників України від початку повномасштабного вторгнення росіян. Вона надає нашим захисникам військову допомогу, а також підтримує членство нашої країни в Євросоюзі та НАТО.
У січні Литва схвалила пакет довгострокової допомоги Україні на 200 мільйонів євро. Про це під час свого візиту до Києва заявляв президент Ґітанас Науседа.
А на початку квітня у Литві оголосили про плани закупити для української армії майже 3000 FPV-дронів. На ці потреби з литовського бюджету виділять 2 млн євро.
Крім того, Україна та Литва планують підписати угоду про гарантії безпеки. На початку квітня українська та литовська делегація провели зустріч, щоб визначити графік роботи над підготовкою угоди.
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