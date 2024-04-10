ua en ru
Ср, 10 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

НБУ підняв офіційний курс долара вище 39 гривень

Україна, Середа 10 квітня 2024 15:44
UA EN RU
НБУ підняв офіційний курс долара вище 39 гривень Фото: курс долара виріс на 3 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає третій день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 11 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,0232 грн за 1 долар (+0,0287 грн).

НБУ підняв офіційний курс долара вище 39 гривень

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 42,3616 гривень за 1 євро (+0,0097 грн).

НБУ підняв офіційний курс долара вище 39 гривень

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 6 копійок до 39,02-39,05 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

НБУ підняв офіційний курс долара вище 39 гривень

udinform.com

На готівковому ринку курс не змінився на 39,35 грн/долар.

Прогноз курсу

Як заявив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, протягом тижня з 8 по 14 квітня на валютному ринку можливі коливання курсу долара. Але вони не будуть надмірними та не перевищать 0,6-0,7 гривень.

Як зазначив банкір, валютний ринок працює в рамках власної "системи", оскільки курсові зміни, як у бік зростання, так і у бік зниження, вже слід вважати чимось прогнозованим та очікуваним.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
Законопроект про мобілізацію. Хто зможе отримати відстрочку: перелік
Законопроект про мобілізацію. Хто зможе отримати відстрочку: перелік
DAILY
Мінус "одна ЗАЕС" за два тижні. Що чекає на українців через обстріл енергосистеми
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Мінус "одна ЗАЕС" за два тижні. Що чекає на українців через обстріл енергосистеми