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Росія поширює ІПСО про "наступ" на правий берег Херсонської області. В ОВА спростували

Херсонська область , Середа 10 квітня 2024 18:16
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Росія поширює ІПСО про "наступ" на правий берег Херсонської області. В ОВА спростували Фото: Росія поширює ІПСО про "наступ" на правий берег Херсонської області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Росіяни вкотре поширюють ІПСО про можливий "наступ" на правий берег Херсонської області. Однак ситуація в регіоні під контролем Сил оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Херсонської обласної військової адміністрації.

"Як і в усі минулі рази, коли окупанти поширювали подібну дезінформацію, вони знову брешуть. А правда - проста. На Херсонщині на загарбників чекає тільки смерть - як на правому, так і на лівому березі", - йдеться в повідомленні.

В ОВА наголосили, що ситуація в області під повним контролем Сил оборони України, і наші воїни готові дати відсіч ворогу.

Фейки РФ про "наступ"

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що окупанти поширюють неправдиву інформацію про "евакуацію мешканців Харкова через можливість оточення міста". Такі вкиди - черговий фейк ворога.

Росіяни, не маючи змоги досягти бажаного на полі бою, намагаються посіяти паніку та хаос серед українців.

В Головному управлінні розвідки України також спростували меседжі, що росіяни "тут і зараз нападуть на Харків". У відомстві це назвали російською ІПСО.

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