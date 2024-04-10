Росія поширює ІПСО про "наступ" на правий берег Херсонської області. В ОВА спростували

Росіяни вкотре поширюють ІПСО про можливий "наступ" на правий берег Херсонської області. Однак ситуація в регіоні під контролем Сил оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Херсонської обласної військової адміністрації.

"Як і в усі минулі рази, коли окупанти поширювали подібну дезінформацію, вони знову брешуть. А правда - проста. На Херсонщині на загарбників чекає тільки смерть - як на правому, так і на лівому березі", - йдеться в повідомленні. В ОВА наголосили, що ситуація в області під повним контролем Сил оборони України, і наші воїни готові дати відсіч ворогу.