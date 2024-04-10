Рада почала розгляд законопроекту про мобілізацію в другому читанні: що відомо

Верховна Рада сьогодні, 10 квітня почала розгляд законопроекту про мобілізацію №10449. Йдеться про друге читання.

Що відомо про розгляд "мобілізаційного" проекту в сесійній залі парламенту - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Що відбувається в Раді (інформація доповнюється по хронології подій)

(12:10). Про початок розгляду законопроекту повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

(12:50). Нардеп Гончаренко припустив, що швидше за все, голосування за законопроект про мобілізацію буде завтра. Сьогодні розглянуть правки.

Як раніше пояснював нардеп Ярослав Железняк, фінальна кількість правок до законопроекту про мобілізацію - 4 294

"Але зробили трюк. Усі редагування переписані. Тобто все, що враховано, перейшло в "комітетські правки". Тому враховано лише 31 редагування. Всі інші, а саме 4263 правки, у статусі "відхилені".

Відповідно, сьогодні розглядають ці відхилені 4263 правки, а вже завтра почнуть розглядати враховані 31, повідомив нардеп.

(13:15). Рада прийняла рішення запросити військове керівництво для виступу перед початку розгляду закону про мобілізацію.

Йдеться про запрошення до зали Ради головкома Олександра Сирського, начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича і командувача Об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля. За відповідне рішення проголосували 315 парламентарів.

Також була пропозиція запросити й прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та міністра оборони Рустема Умєрова. Але голосів було замало.

(13:45). Рада в першому читанні проголосувала за законопроєкт про посилення покарання для ухилянтів

Однак варто зауважити, йдеться не про "мобілізаційний" законопроект, а проект №10379 про внесення змін в Кримінальний кодекс та кодекс про адміністративне правопорушення за порушення по мобілізації. Його в першому читанні (за основу) підтримали 254 нардепи.

Втім, Железняк зауважив, що попри те, що в першому читанні схвалена зараз урядова версія з усіма нормами, "вона має багато проблем і жорстких норм". Тому всі обіцяні зміни мають зайти правками до другого читання на Комітеті.

Як раніше голова комітету ВРУ Сергій Іонушас повідомив в коментарі РБК-Україна, йдеться про підвищення штрафів.

Основні положення законопроекту

Зазначимо, що перед другим читанням в парламенті Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки підготував остаточний варіант законопроєкту про мобілізацію до другого читання. Основні положення в ньому наступні:

залишається норма про право на демобілізацію людей з інвалідністю,

демобілізація у зв’язку зі звільненням з полону (якщо військовослужбовець не висловлює бажання продовжити службу),

визнані обмежено придатними мають повторно прийти ВЛК протягом 12 місяців,

військовослужбовці у разі укладення першого контракту мають право на компенсацію 50% від першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки,

ті, хто отримав II - III групу інвалідності після 24 лютого 2022 року (окрім військовослужбовців), мають пройти повторний медогляд для визначення придатності до служби,

обмеження консульських послуг для чоловіків від 18 до 60 років, які не мають військово-облікових документів,

вводиться обмеження на керування транспортними засобами чоловікам відповідного віку за вимогою ТЦК. Вийнятки - якщо встановлення цього обмеження позбавляє особу основного джерела засобів для існування або використання ТЗ є у зв’язку з інвалідністю чи перебуванням на його утриманні особи з інвалідністю I, II групи,

можливість для чоловіків, які перебувають за кордоном, дистанційно оновити дані в ТЦК (через електронну адресу, телефонний дзвінок або електронний кабінет),

пропонується зобов'язати співробітників ТЦК вести відеофіксацію та показувати документи.

Інфографіка РБК-Україна: основні положення із законопроекту про мобілізацію

Законопроект про мобілізацію

Нагадаємо, що 25 грудня Кабмін вніс до Верховної Ради законопроект щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Але через низку зауважень його було відкликано 11 січня. Тож 30 січня в Раду внесли оновлений законопроект, який уже пройшов перше читання.

Після чого Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглянув понад 4 тисячі поправок до законопроекту, які були подані нардепами.

Вже 9 квітня стало відомо, що Комітет затвердив текст законопроєкту про мобілізацію до другого читання. З документу виключили норму про демобілізацію військових після 36 місяців безперервної служби. Це було зроблено за проханням глави Міноборони Рустема Умєрова та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Очікується, що уряду доручать розробити окремий законопроект, який буде регламентувати питання звільнення з військової служби під час дії правого режиму воєнного стану.