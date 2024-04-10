Спецслужби Росії намагаються завербувати агентів у Канаді, - ГУР
Російська ФСБ у Канаді намагається знайти іноземців, які підтримують контакт із розвідками різних держав світу, та завербувати на службу Москві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки МО України.
За даними ГУР, пошук агентів-двійників відбувається у середовищі іммігрантів з Росії та інших країн, які перебували у складі чи під впливом радянського союзу.
Свої заклики кремлівська спецслужба просуває, зокрема, через російськомовні засоби масової інформації у Канаді.
"Наприклад, у березні 2024 року відповідне звернення ФСБ поширили у вигляді листівки-додатку до друкованого видання "Наша Канада" - це газета, яку безкоштовно розповсюджують у магазинах "європейських товарів", російських ресторанах, метро, окремих школах, лікарнях та житлових комплексах міста Торонто", - повідомили в ГУР.
В розвідці також зауважили, що вказане видання позиціонує себе продемократичним та антипутінським, однак може бути лише прикриттям та способом відвернення уваги місцевих безпекових структур.
Російські агенти і шпигуни в Європі
Раніше Великій Британії викрили групу російських шпигунів. Вони займалися збиранням розвідувальної інформації на користь Росії.
Крім цього 20 лютого влада Естонії заявила про успішно викриту гібридну операцію російських спецслужб, в рамках розслідування кримінальної справи було затримано 10 осіб.
А Politico писало, що російська розвідка використовує сербського агента для впровадження в інститути ЄС і поширення прокремлівських тез про вторгнення в Україну.
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