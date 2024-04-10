ua en ru
Ср, 10 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Спецслужби Росії намагаються завербувати агентів у Канаді, - ГУР

Канада, Середа 10 квітня 2024 17:59
UA EN RU
Спецслужби Росії намагаються завербувати агентів у Канаді, - ГУР Фото: Спецслужби Росії шукають агентів у Канаді (24.tv)
Автор: Каріна Левицька

Російська ФСБ у Канаді намагається знайти іноземців, які підтримують контакт із розвідками різних держав світу, та завербувати на службу Москві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки МО України.

За даними ГУР, пошук агентів-двійників відбувається у середовищі іммігрантів з Росії та інших країн, які перебували у складі чи під впливом радянського союзу.

Свої заклики кремлівська спецслужба просуває, зокрема, через російськомовні засоби масової інформації у Канаді.

"Наприклад, у березні 2024 року відповідне звернення ФСБ поширили у вигляді листівки-додатку до друкованого видання "Наша Канада" - це газета, яку безкоштовно розповсюджують у магазинах "європейських товарів", російських ресторанах, метро, окремих школах, лікарнях та житлових комплексах міста Торонто", - повідомили в ГУР.

В розвідці також зауважили, що вказане видання позиціонує себе продемократичним та антипутінським, однак може бути лише прикриттям та способом відвернення уваги місцевих безпекових структур.

Російські агенти і шпигуни в Європі

Раніше Великій Британії викрили групу російських шпигунів. Вони займалися збиранням розвідувальної інформації на користь Росії.

Крім цього 20 лютого влада Естонії заявила про успішно викриту гібридну операцію російських спецслужб, в рамках розслідування кримінальної справи було затримано 10 осіб.

А Politico писало, що російська розвідка використовує сербського агента для впровадження в інститути ЄС і поширення прокремлівських тез про вторгнення в Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Канада Війна Росії проти України Окупанти
NEWS
Відстрочка, виплати військовим та покарання для ухилянтів. Яким буде новий закон про мобілізацію
Відстрочка, виплати військовим та покарання для ухилянтів. Яким буде новий закон про мобілізацію
DAILY
Мінус "одна ЗАЕС" за два тижні. Що чекає на українців через обстріл енергосистеми
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Мінус "одна ЗАЕС" за два тижні. Що чекає на українців через обстріл енергосистеми