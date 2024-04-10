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В Одесі пролунав вибух після пуску російської ракети

Одеса, Середа 10 квітня 2024 18:26
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В Одесі пролунав вибух після пуску російської ракети Архівне фото: в Одесі пролунав вибух після пуску російської ракети (facebook com)
Автор: Дмитро Браславський

В Одесі сьогодні вдень, 10 квітня, пролунав звук вибуху. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне", голову Одеської ОВА Олега Кіпера та Повітряні сили України.

"Вибух пролунав в Одесі", - йдеться в повідомленні видання.

Раніше військові повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння для південних областей України. Потім стало відомо про пуск ракети у напрямку Одеси.

Влада офіційно не підтвердила вибух у місті, проте Кіпер закликав мешканців Одеси та району не виходити з укриттів.

Повторний вибух

Через деякий час "Суспільне" повідомило про ще один вибух в Одесі.

РФ обстрілює населені пункти України

Близько 9:00 10 квітня в Одесі пролунали вибухи. При цьому тривогу в регіоні не було оголошено. Пізніше стало відомо про нову серію вибухів, яких сталося не менше трьох. У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. А в Силах оборони півдня України розповіли, що ворог атакує Одеську область, застосовуючи різні види ракет. Йде бойова робота.

Крім того, рано вранці в Одеській області під час обстрілу РФ було пошкоджено енергетичний об'єкт. Спочатку повідомлялось, що постраждала одна людина, потім дві - працівники транспортного підприємства.

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