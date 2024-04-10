Україна та Британія підписали угоду щодо оборонних матеріалів: що передбачає

Україна та Британія сьогодні, 10 квітня, підписали рамкову домовленість про співпрацю у сфері оборонних матеріалів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Рустема Умєрова у Facebook .

З боку України угоду підписали Умєров, а також міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін. З боку Британії - міністр з торгівельної політики Британії Грег Хендс.

За словами Умєрова, така угода посилює співпрацю Британії та України у військовій галузі, відкриває шлях до надання ще більшої підтримки, а також залучення найпрогресивніших британських технологій.

Міністр наголосив, що закликав представників десятків британських компаній інвестувати в Україну та створювати спільні підприємства.