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Україна та Британія підписали угоду щодо оборонних матеріалів: що передбачає

Середа 10 квітня 2024 16:06
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Україна та Британія підписали угоду щодо оборонних матеріалів: що передбачає Фото: міністр оборони України Рустем Умєров розповів про нову оборонну угоду з Британією (facebook.com/rustemumerov.ua)
Автор: Іван Носальський

Україна та Британія сьогодні, 10 квітня, підписали рамкову домовленість про співпрацю у сфері оборонних матеріалів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Рустема Умєрова у Facebook.

З боку України угоду підписали Умєров, а також міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін. З боку Британії - міністр з торгівельної політики Британії Грег Хендс.

За словами Умєрова, така угода посилює співпрацю Британії та України у військовій галузі, відкриває шлях до надання ще більшої підтримки, а також залучення найпрогресивніших британських технологій.

Міністр наголосив, що закликав представників десятків британських компаній інвестувати в Україну та створювати спільні підприємства.

Допомога від Британії

Нагадаємо, Британія є одним із основних союзників України з початку повномасштабної війни. Країна першою погодилася надати нашим військовим сучасні танки Challenger 2, а також далекобійні ракети Storm Shadow із дальністю 300 кілометрів.

22 березня міністерство оборони Британії анонсувало новий пакет військової допомоги Україні на 60 млн фунтів стерлінгів (понад 75 млн доларів). До нього увійшли безпілотники, а також протиповітряна оборона.

Також у понеділок, 8 квітня, Британія домовилася з Францією про збільшення постачання в Україну боєприпасів, безпілотників та систем ППО.

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