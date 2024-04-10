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Виключать із санкцій. Авен та Фрідман виграли суд ЄС, - журналіст

Середа 10 квітня 2024 12:22
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Виключать із санкцій. Авен та Фрідман виграли суд ЄС, - журналіст Фото: Михайло Фрідман та Петро Авен (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські олігархи Петро Авен і Михайло Фрідман виграли в суді ЄС, і тепер їх буде виключено із санкційного списку.

Про це заявив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.

"Ще один удар по санкційному режиму ЄС щодо Росії. Російські олігархи Петро Авен і Михайло Фрідман виграли суд ЄС", - повідомив він.

За словами Йозвяка, рішення європейського суду поширюється тільки на чорний список із лютого 2022 року до березня 2023 року.

"Тож вони залишаються під санкціями, оскільки список було оновлено на початку цього року, але це погана ознака", - підкреслив він.

Санкції проти Фрідмана та Авена

Авен та Фрідман потрапили під санкції Європейського союзу 28 лютого 2022 року. Влада ЄС пояснила це рішення тим, що Фрідман і Авен мають зв'язки в російських владних колах.

У травні 2022 року і Авен, і Фрідман оскаржили санкції у суді.

Президент Володимир Зеленський 7 листопада 2023 року запровадив санкції проти дев'яти юридичних осіб. Частина пов'язана з російським олігархом Михайлом Фрідманом.

Високий суд Лондона не дозволив Фрідману повернутися до Британії та витрачати гроші на свій особняк.

Детективи Бюро економічної безпеки України склали повідомлення про підозру російському олігарху Фрідману щодо відмивання 100 млн гривень через український "Сенс Банк" (колишній "Альфа-банк").

У грудні Служба безпеки України повідомила про підозру Фрідмана. Він профінансував на мільярди рублів кілька оборонних заводів у Росії.

Пізніше СБУ оголосила олігарха у розшук.

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