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У Заходу є 100 Patriot і він не в змозі передати сім батарей, які дуже потрібні, - Боррель

Середа 10 квітня 2024 11:04
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У Заходу є 100 Patriot і він не в змозі передати сім батарей, які дуже потрібні, - Боррель Фото: голова дипломатії ЄС Жозеп Борель (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Україна відчайдушно просить сім систем Patriot для своїх міст, однак ЄС не в змозі їх передати.

Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Європейського союзу.

Він повідомив, що кілька днів тому розмовляв із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, і він відчайдушно просить сім батарей Patriot для захисту України.

"Неможливо уявити, щоб ми не змогли їх надати, враховуючи, що західні армії мають близько 100 батарей Patriot. І все ж таки ми не в змозі надати сім батарей, про які вони відчайдушно просять", - наголосив Боррель.

ППО в Україні

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна має певний запас ракет для протиповітряної оборони, однак, при високій інтенсивності обстрілів їх може не вистачити.

При цьому він заявляв, що протиповітряної оборони в Україні не вистачає. Це, за словами президента, може призвести до того, що вони користуватимуться вже не українцями, а військовими НАТО, захищаючи свій східний фланг.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок сподівається, що до зустрічі міністрів закордонних справ G7 стане зрозумілим, хто може надати Україні додаткові кошти ППО.

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