Україна не просить надто багато. Нам потрібні системи ППО та бойові літаки, - Зеленський

"Україна не просить надто багато. Нам потрібні системи ППО та бойові літаки, які можуть захистити наші міста від російського терору. Кілька десятків систем та достатня кількість сучасних винищувачів - і взагалі не буде проблеми російської авіації та бомб. Нам потрібна артилерія, щоб відсувати фронт і повертати нормальне життя на окуповану Росією землю. І нам потрібна справедливість - такий тиск на Росію, який не дасть Путіну змоги збільшувати його воєнний потенціал: щораз більші санкції проти Росії, конфіскація путінських активів і нуль толерантності до російської дезінформації", - наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що все це може бути абсолютно реальним і залежить тільки від політичної волі партнерів.

"Путін може заповнювати своєю агресією лише дефіцит рішень світу. Дефіцит, який надто затягується. Можна перемогти в цій війні. Але не дефіцитами здобувається перемога", - підсумував президент.